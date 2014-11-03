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Spor

Emre Belözoğlu'ndan 'f..k off' iddiasına yanıt: Ben varsam kimse objektif olmaz

'Bu ülkede kimsenin bilgiye ihtiyacı yok. Herkes kafasına göre davranır'

03 Kasım 2014 01:01

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in isim vermeden, "5 kez küfür etti" diye suçladığı Fenerbahçeli Emre, o iddialara yanıt verdi: "İşin içimde ben varsam kimse objektif olmaz!"

Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in isim vermeden, "5 kez küfür etti" diye suçladığı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, açıklama yaptı.

Fenerbahçe takım otobüsünde FBTV'ye konuşan tecrübeli futbolcu, "Bu ülkede kimsenin bilgiye ihtiyacı yok. Herkes kafasına göre davranır, işin içinde ben varsam kimse objektif olmaz!" dedi.

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