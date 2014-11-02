Beşiktaş: 0 Fenerbahçe: 2

Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-0 yendi, puan tabelasında ilk sıraya yükseldi. Sarı-Lacivertlilere galibiyeti getiren goller 3. dakikada Emenike ve 86'da Moussa Sow'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, 6. sırada girdiği haftada averajla liderliğe yükseldi. Ligde geçen hafta Kayseri Erciyesspor deplasmanından 3-2 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş ise üstüste 2. maçından da yenilgiyle ayrıldı ve 3. sıraya geriledi.

Derbi golle başladı

NTV Spor’da yer alan habere göre, Olimpiyat Stadı'ndaki derbi Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlarken; ilk gol henüz 3. dakikada geldi. Alper Potuk sol kanattan cezasahasına indi, altıpas ön çizgisi üzerine ortasına Emenike gelişine vurdu. Top ağlarla buluşurken Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig kariyeri boyunca Beşiktaş'a Fenerbahçe formasıyla 2, toplamda da 4. golünü attı.

Beşiktaş, ilk tehlikeli atağını 9'uncu dakikada gerçekleştirdi. Oğuzhan Özyakup'un cezasahası sağ içine bıraktığı topa Olcay yerden sert vurdu, Volkan iki hamlede de olsa topu kontrol etti.

13. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül, topu cezasahası sağ yan çizgisi yakınından altıpas ön çizgisine doğru ortaladı. Alper Potuk ön direkte vuruşunu yaptı, kaleci Tolga iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe 17'inci dakikada tehlikeli geldi. Beşiktaş cezasahası içerisinde oluşan karambolde son olarak Dirk Kuyt, penaltı noktası üzerinde vuruşunu yaptı. Tolga solundan kaleye giden topu kontrol etti.

25. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Kerim Frei cezasahası ön çizgisi üzerine kadar taşıdığı topu soldan bindirme yapan Demba Ba'nın önüne bıraktı. Senegalli'nin çaprazdan vuruşunda top Volkan'ın ellerinde kaldı.

Caner cezalı duruma düştü

Caner'in 26'ıncı dakikada ortasahadada Olcay Şahan'a arkadan müdahelesiyle Beşiktaşlı oyuncu yerde kaldı. Hakem Caner'e sarı kartını gösterirken, başarılı defans oyuncusu cezalı duruma düştü. Caner Erkin, önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

27'inci dakikada Demba Ba gole çok yaklaştı. Fenerbahçe yarısahasının orta sağından kazanılan serbest vuruşta Oğuzhon, Fenerbahçe cezasahası sol içine ortaladı. Demba Ba'nın kafa vuruşunda kaleci Volkan son anda yatarak topu kurtardı ve mutlak bir golü önledi.

34. dakikada Beşiktaş cezasahası sol yanında kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Caner'in cezasahasına yerden sert ortasına Emenike kontrolsüz vururken; top Gökhan Gönül'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

Kaleciler devleşti

35. dakikada Caner Erkin, önce Necip'i çalımlayıp soldan cezasahasına yöneldi. Önüne gelen Veli'ye rağmen sert vurdu, 90'dan ağlara doğru giden topu kaleci Tolga son anda kornere gönderdi ve mutlak golü önledi.

37. dakikada Beşiktaş kalecisi Tolga kalesinde bir kez daha devleşti. Emenike cezasahası dışında kaleye yaklaşık 27-28 metre uzaktan çok sert vurdu. Tolga son anda müthiş bir kurtarışla gol izni vermedi.

40'da bu kez Beşiktaş tehlikeli geldi. Demba Ba'nın cezasahası sol ön çizgisi üzerine bıraktığı topa Kerim Frei vurdu. Kaleci Volkan gol izni vermedi.

41'de bu kez Fenerbahçe kalecisi Volkan kalesinde devleşti. Oğuzhan'ın sağ köşe bayrağı dibinden kullandığı korner de Sivok penaltı noktası önünde kafayı vurdu. Kaleye giden topu son anda Volkan kornere tokatladı ve golü kurtardı.

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Daha önce sarı kartı olan Olcay Şahan, 43. dakikada Emre ile mücadelesinde rakibinin yere düşmesine neden oldu. İlk kez bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten maçın hakemi Bülent Yıldırım, Beşiktaşlı oyuncuyu ikinci sarı kartı göstererek oyun dışına gönderdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 lig maçında Beşiktaşlı oyuncular 5 ve Fenerbahçeli oyuncular 1 olmak üzere toplam 6 kırmızı kart çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş 2. yarıya maça Necip Uysal-Sosa değişikliğiyle başladı.

İkinci yarı ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Gökhan Gönül sağ kanattan topu cezasahasına taşıyıp altıpas i içerisindeki Kuyt'a doğru ortaladı. Son anda araya giren defans topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

58. dakikada sarı kartı olan Caner yerine Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı.

64. dakikada Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle yerini Moussa Sow'a bırakırken, tribünlerden Fenerbahçeli oyuncuyu protestolar yükseldi.

66'ıncı dakikada Emenike takımını mutlak golden etti. Ersan'ın ortasahada büyük hatasında Dirk Kuyt topu kapıp Emenike'ye pasını çıkardı. Sivok'un müdahele etmek istemesine karşın, kurtardığı topla cezasahasına girip kaleci Tolga'yla karşı karşaya kalan Emenike, vuruşunu yaptı. Kaleci Tolga iyi yer tutarak net golü önledi.

78'inci dakikada Emenike'nin defansın arkasına aşırtma gönderdiği topu Moussa Sow röveşatayla ağlarla buluşturdu. Hakem pozisyonda ofsaytı belirledi.

Dakikalar 86'yı gösterirken, Fenerbahçe'nin 2. golü geldi. Sağ kanattan Emenike'nin cezayayı üzerine gönderdiği topa Moussa Sow, bekletmeden vurdu. Top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe maçta 2-0 öne geçti.

Karşılaşma da 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi ve Sarı-Lacivertliler puanını 16'ya çıkararak averajla Galatasaray'ın önünde ilk sıraya yükseldi. Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe yükselme peşindeki Beşiktaş ise 14 puanda ve 3. sırada kalırken; Gökhan Töre'nin ardından Olcay Şahan ve Veli Kavlak da cezalı duruma düştü.