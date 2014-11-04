Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu'na: Kendini kaybediyorsan bu işi yapma

Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki küfür görüntüleriyle olay yaratan Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu'na en sert tepki Mehmet Demirkol'dan geldi. Demirkol, "Bu kadar kendini kaybediyorsan, bu işi yapmaman lazım" dedi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Mehmet Demirkol, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde küfür ettiği ileri sürülen Emre Belözoğlu'na sert eleştirilerde bulundu. NTV Spor'da bugün yayınlanan Spor Servisi programında Emre’nin küfür olayını değerlendiren Demirkol, “Bu kadar kendini kaybediyorsan olmaz, bu işi yapmaman lazım. Mehmet Topal'a neden yüklenmiyorlar? Caner bile kendini attıracak şeyler yaptı. Ona neden bu kadar yüklenilmiyor da Emre'ye yükleniliyor? Emre besliyor bunları. Emre, Fenerbahçe'nin tartışmasız en önemli oyuncusu. Sakatlandı çıktı, Fenerbahçe bitti. Ne olacağını, sakatlanabileceğini bilmesine rağmen İsmail Kartal çık 50 dakika oyna diyor. Geçen sene Galatasaray maçında kendini attırdı. Buna rağmen bu maçta yine attırmak için çalıştı” dedi.

'Emre'nin bilinçli söylediğini gösteriyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic’in Emre’yle ilgili açıklamalarına da değinen Demirkol, şöyle konuştu:

“Bilic'in söylediklerinden aktarıyoruz. Sen niye bana küfür ettin diyor. O da diyor ki; “Ne istersem söylerim.” Orada tercümede biraz eksik kaldı. Tercümede Bilic, Emre’nin "Ben istediğimi söylerim. Sahada hakem var. O karar verirse verir. O tercümede kaynadı. Ben öyle duydum. Bilic bunları söylüyorsa, bilinçli söylendiği ortaya çıkıyor. Emre’nin “Sana ne ben istediğimi söylerim” demesi ayrı bir şey. Bu ifadeler bunun bilinçli olduğunu veya bilinç kaybı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

'Önce Fenerbahçeliler eleştirmeli'

Fenerbahçeliler'in Emre Belözoğlu’nu sahiplenmesini de eleştiren Mehmet Demirkol, “Bazı Fenerbahçeliler, “Bizim oyuncumuz” diyerek savunuyor. Önce senin eleştirmen lazım. Nasıl takımını böyle önemli maçta yalnız bıraktın diye sormaları lazım. Ahlakı geçtim. Takımın 2-0 öne geçmiş, rakipten de bir oyuncu atılmış, 10 saniye sonra kendini attırmak için çalışıyorsun” ifadelerini kullandı.