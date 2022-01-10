MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-2 Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 29. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti. 34. dakikada Gökhan İnler'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarının ilk dakikasında Belhanda'nın golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulmayı başaramadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17'ye çıktı.
Valencia ligde 16 maç sonra gol attı
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, ligde 16 maç aranın ardından golle buluştu.
Ligde sezonun ilk maçının kaçıran ve ardından üst üste 2 haftada da gol sevinci yaşayan Valencia, daha sonra uzun süre sessiz kalmıştı.
Söz konusu sürede UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gole imza atan Valencia, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ligde gol atma başarısı gösterememişti.
Süper Lig'de son golünü 29 Ağustos 2021 tarihinde Altay deplasmanında kaydeden Valencia, yaklaşık 5 ay sonra ligde Adana Demirspor karşısında gol sevinci yaşadı.
Taraftardan Mesut Özil'e sevgi gösterisi
Fenerbahçeli taraftarlar, Mesut Özil oyuna gireceği sırada yıldız oyuncunun lehine tezahüratta bulundu.
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelede 2-1 yenik duruma düşen takımlarından bazı oyuncuları ıslıklarla protesto ederken, Mesut Özil'i ise alkışlarla karşıladı.
Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde "Yönetim İstifa" şeklinde slogan attı.
Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.
Mert Hakan ile Belhanda gerginlik yaşadı
Adana Demirspor'un 2. golünün ardından Younnes Belhanda ile Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik yaşandı.
Hakem Halil Umut Meler her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken, Mert Hakan Yandaş 72. dakikada oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor kulübesinde bulunan Belhanda'nın yanına gitti ve yeniden gerginlik meydana geldi.
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Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Szalai, Novak (Dk. 84 Rossi), Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 60 Serdar Dursun), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 84 Meyer), Pelkas (Dk. 60 Mesut Özil), Valencia
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 86 Tarık Çamdal), Gökhan İnler, Stambouli (Dk. 79 Sinan Kurt), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 66 Akintola), Vargas (Dk. 66 Bjarnason), Assombalonga
Goller: Dk. 29 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 34 Gökhan İnler, Dk. 46 Belhanda (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Svensson, Dk. 40 Stambouli, Dk. 48 Belhanda (Adana Demirspor), Dk. 47 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)
Maçtan önemli anlar
13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Valencia'nın altı pas içinden şutunda kaleci Muric'in güçlükle çıkardığı meşin yuvarlak Adana Demirspor savunması tarafından kornere gönderildi.
15. dakikada Sosa'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına topuna hareketlenen Assombalonga'nın dar açıdan kaleciyle karşı karşıya şutunda Berke Özer topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nn ortasında penaltı noktasında topa yükselen Valencia, Svensson tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0.
34. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından Göhkan İnler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
46. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında altı pasın sağında topa ayak sokan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
60. dakikada soldan Novak'ın ortasına ceza sahası içinde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
85. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ceza yayı üstünde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.
90. dakikada sağdan Svensson'un yerden ortasına penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Akintola'nın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.