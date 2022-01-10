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Spor

Jose Sosa: İkinci yarıya uyuyarak başladık

10 Ocak 2022 22:24

Adana Demirspor'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Sosa karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Karşılaşma sonrası Jose Sosa beIN SPORTS'a konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu almış olduğumuz sonuç büyük bir üzüntü... Skordan bağımsız olarak ilk 45 dakika iyi oynadık. İkinci yarıya uyuyarak başladık. Garip bir maçtı. Bu imajı verdiğimiz için mutsuzuz. Sahada umutsuz ve aklıyla oynamayan bir Fenerbahçe görüntüsü verdiğimiz için mutsuzuz."

 

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