Adana Demirspor, 34 yıl sonra ilki yaşadı

Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Lacivert-mavililer 1988'den beri ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda yendi.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Lacivert-mavililer geriye düştüğü maçta sarı-lacivertlileri 2-1 yendi. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 34'te Gökhan İnler ve 46'da Younes Belhanda kaydetti.

Süper Lig'de 9. galibiyetini alan Adana Demirspor sıralamada Fenerbahçe'yi geçerek 4. sıraya yükseldi. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden Adana Demirspor 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Opta'nın verilerine göre Adana temsilcisi, 1988'den bu yana ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda yenme başarısını gösterdi.