Kadıköy'de "Ali Koç istifa" sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadı'nda karşılaştı. Tribünlerden yönetime yine tepki vardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlanırken, Adana Demirspor 46. dakikada Belhanda ile 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Fenerbahçe tribünleri tepki gösterdi.

Okul Açık, Fenerium ve Maraton Üst tribünleri, ‘Ali Koç İstifa’, ‘Ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin’ tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

Fenerbahçe tribünleri, daha önce de yönetimi istifaya davet eden tezahüratlarda bulunmuştu.