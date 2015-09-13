Feminist Kolektif: Zeliş her an kapıdan giriverecek diye bekliyoruz

İstanbul Feminist Kolektif (İFK), geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden feminist, LGBTİ aktivisti Zeliş Deniz’in ardından metin yayınladı. Yarın yapılacak anma öncesi yayınlanan metinde feministler, “Zeliş’i unutamayız. Çünkü bizim için durmayan bir ses Zeliş, yeri dolmayacak bir kayıp, geçip gitmeyecek bir özlem. Zeliş her an kapıdan giriverecek diye bekliyoruz” dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Bolayır Mevkii’nde 5 Eylül’de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında LGBTİ aktivisti Boysan Yakar ve feminist LGBTİ aktivisti Zeliha Deniz (Zeliş Deniz) ve Mert Serçe hayatını kaybetmişti.

İFK, Zeliş Deniz anmasında okunacak metni yayınladı. Zeliş'i çocukluğundan, okuldan, sokaktan, 2000'lerin ortalarından, Lambda'nın iyiden iyiye hareketlendiği ve giderek kalabalıklaşan Onur Haftası yürüyüşlerinin ilkinden, 2007'den beri tanıdıklarını hatırlatan İFK, “Zeliş'in belki de en göze çarpan özelliği bir lezbiyen feminist olarak görünürlüğü idi. Zeliş, lezbiyenliğini onurla taşıyabilen, lezbiyen görünürlüğünden korkmayan biriydi, bu yönüyle birçok kadın için ilham kaynağıydı, feministti ve muhalifti, birçoğumuza yoldaşlık etti. Biz bir arkadaşımızı kaybettik ve biz onun varlığının bizi de çoğalttığını bildiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik” dedi.

İFK açıklamasında feministlerin Zeliş’e dair anıları kendine şöyle yer buldu:

“Zeliş ara ara kaybolurdu, fakat bir şey örgütlenecekse hemen belirirdi. 25 Kasım veya 8 Mart'larda deli gibi koşturur, Gezi’de ağaçlara tırmanıp feminist bayrak asardı. Toplantılara birden katılıp birden olaya girip varlığını, enerjisini gösterirdi. Sigara molalarında uzun uzun heyecanla olaylar olaylar anlatırdı.

“Zeliş, feminist hareket ve LGBTİ hareket arasındaki tartışmalara hakimdi ve aynı zamanda da en önemli köprüydü. Feminist hareketin LGBTİ hareketle ilişkisinin daha iyi olması için hep çabaladı, tüm toplantılarda ve tartışmalarda oldu.

“Zeliş, şu dönem bizlerde nadir görülen bir şeyi ittirdi. Hayatlarımızın ve alanlarımızın daraltılmasına karşı hep daha fazla oldu; daha fazla hareket, daha fazla slogan, daha fazla heyecan. Devlete, erkeklere, baskılara karşı başına buyruk bir yol yürüdü. Bizleri, herkesleri bir yerinden kattı. Feminist ve LGBTİ mücadeleye dair kuvvetli bir inancı vardı ve bu inancı neşe ile taşıdı. Zeliş bizde bıraktıkları ile hep yanımızda.”

Zeliş’i unutamayacaklarını belirten feministlerin açıklaması şöyle sonlandı:

“Zeliş’i unutamayız. Çünkü bizim için durmayan bir ses Zeliş, yeri dolmayacak bir kayıp, geçip gitmeyecek bir özlem. Zeliş her an kapıdan giriverecek diye bekliyoruz...”