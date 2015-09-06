LGBTİ aktivistleri Zeliş Deniz ve Boysan Yakar hayatını kaybetti...

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Bolayır Mevkii’nde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün danışmanı, LGBTİ aktivisti Boysan Yakar ve feminist LGBTİ aktivisti Zeliha Deniz (Zeliş Deniz) de bulunuyor. Boysan Yakar ve Zeliha Deniz'in cenazeleri, yarın öğle namazının ardından Şişli Camisi'nden kaldırılacak. Kazada hayatını kaybeden Mert Serçe'nin ailesi ise cenazeyi memleketi Antakya'ya götürecek.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Çanakkale-İstanbul karayolunun Gelibolu İlçesine bağlı Bolayır Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Keşan’dan Gelibolu iskametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir TIR’ı, 22 RL 702 plakalı otomobil solmamak isterken, arkasından hızla gelen 06 DD 9736 plakalı otomobil de önündeki bu aracı sollamaya çalıştı.

Bu sırada önünde seyreden 22 RL 702 plakalı otomobile sürtünerek karşı şeride geçen 06 DD 9736 plakalı otomobil, Gelibolu’dan Keşan istikametine gelen 34 BS 5153 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ardından otomobilin tavan kısmını biçip yolu da aşarak tarlaya uçtu. 34 BS 5153 plakalı otomobilde çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp tarlaya girdi. Kazaya karışan 22 RL 702 plakalı otomobilde ise hafif maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale-İstanbul karayolunun Gelibolu İlçesi Bolayır mevkiinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişinin kimlik tespitleri Gelibolu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.



Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve Çanakkale Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisin’de tedavi altında olan Kemal Tahiroğlu (52) yönetimindeki 06 DD 9736 plakalı otomobilde yaşamını yitiren 2 kişinin Ali Çiftçi (37) ve Sadık Toker (43) olduğu belirlendi. 34 BS 9699 plakalı otomobilde yaşamını yitiren 3 kişinin ise otomobilin sürücüsü Boysan Yakar (31), Zeliha Deniz (33) ve Mert Serçe (27) oldukları tespit edildi.

Cenazeleri yarın Şişli Camisi'nden kaldırılacak

Boysan Yakar ve Zeliha Deniz'in cenazeleri, yarın öğle namazının ardından Şişli Camisi'nden kaldırılacak. Kazada hayatını kaybeden Mert Serçe'nin ailesi ise cenazeyi memleketi Antakya'ya götürecek.