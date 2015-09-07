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LGBTİ aktivistleri Zeliş Deniz ve Boysan Yakar son yolculuklarına uğurlandı

LGBTİ aktivisti Deniz ve Yakar, Çanakkale'de geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmişt

07 Eylül 2015 20:24

LGBTİ aktivistleri Boysan Yakar ve Zeliş Deniz, bugün Şişli Cami’nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Yakar ve Deniz son yolculuklarına tabutlarına örtülen gökkuşağı bayraklarıyla uğurlandı.

Bianet'te yer alan habere göre; LGBTİ aktivisti ve Şişli Belediye Başkanı danışmanı Boysan Yakar, feminist ve LGBTİ aktivisti Zeliş Deniz ve Mert Serçe, Çanakkale’de bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Serçe’nin cenazesi Antakya’ya gönderilirken, Yakar ve Deniz bugün İstanbul’da uğurlandı.

Yakar için Şişli Belediyesi önünde düzenlenen anma töreninin ardından, Yakar ve Deniz’in cenazesi için camide gerçekleşen törene feministler, LGBTİ’ler, hak savunucuları, Şişli Belediyesi çalışanları, Şişli Belediyesi zabıtaları, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP eski milletvekili Melda Onur’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Yakar Zincirlikuyu Mezarlığı’na alkışlar ve şarkılarla defnedildi. Deniz ise Kanarya Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

 

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