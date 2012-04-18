FEMEN'in İstanbul eylemine takipsizlik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nde, kadına uygulanan şiddete dikkati çekmek için Sultanahmet'te üstsüz eylem yaptıkları gerekçesiyle Ukraynalı FEMEN grubu üyeleri hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Verilen takipsizlik kararında şüphelilerin, protesto gösterisini yaparken üst giysilerini çıkardıkları, üzerlerine kanı andıran boyalar sürdükleri, ancak gösterinin cinsellik içermediği, protesto edilen konunun öne çıktığı belirtilerek, amacın müstehcenlik değil kadına şiddeti protesto olduğu, bu nedenle de hayasızca hareket kastının mevcut olmadığı kaydedildi.

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'de de gündemde olduğu anımsatılan kararda, yönetimlerin de bu konuda tedbirler aldığı ve yasalar çıkardığı vurgulandı.

Şüphelilerin, kadına şiddeti protesto etmesinin özgürce düşüncelerini ortaya koymak olduğu, bu nedenle protesto gösterisinde "Gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı kaydedilen kararda, Ukraynalı 4 kadın hakkında "Teşhircilik ve izinsiz gösteri yapmak" suçundan kovuşturmaya gerek olmadığına hükmedildi.