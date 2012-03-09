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Yaşam

FEMEN kadınları sınır dışı edildi

Dünyaca ünlü Ukraynalı FEMEN grubu, 'Kadına şiddete son' demek için dün Ayasofya Camii önünde eylemelrinden sonra gözaltına alınmıştı.

09 Mart 2012 18:13

 

T24 - Ayasofya Camii önünde Türkiye'deki kadına yönelik şiddeti protesto etmek için yarı çıplak eylem yapan FEMEN grubu üyesi kadınlar, geceyi geçirdikleri misafirhaneyi birbirine kattı. Camlara çıkarak bağıran kadınlar, sınırdışı edilirken de sloganlar attı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı FEMEN grubu, “Kadına şiddete son” demek için dün Ayasofya Camii önünde yarı çıplak bir şekilde eylem yaptı.

Vücutlarında şiddet izlerini gösteren boyalar olan kadınlar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Protestocu 4 kadın, geceyi İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün Kumkapı'daki misafirhanesinde geçirdi.

Gözaltında tutuldukları Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün 4. katının penceresine çıkan grup üyeleri  “FEMEN" diye bağırdı.

Ardından içeri giren grup üyeleri, yaklaşık 15 dakika sonra polis nezaretinde binadan çıkartıldı.

Ellerindeki valizlerle polis minibüsüne yürüyen protestocular, araca binerken de bağırmayı sürdürdü.

 

Havalanında da slogan attılar

 

4 FEMEN üyesi, Ukrayna'ya gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı’na götürüldü.

Burada sivil polisler eşliğinde kontrol noktasından geçerken üzerlerindeki ''FEMEN'' yazısını gösteren kadınlar, pasaport kontrolüne giderken de ellerini havaya kaldırarak ''freedom for FEMEN (FEMEN için özgürlük)'' şeklinde slogan attı.

Ukraynalı eylemciler, pasaport kontrolünün ardından THY'nin saat 15.00'te hareket eden uçağına bindirilerek, Kiev'e gönderildi.

Bu arada, sözkonusu kadınlar hakkında ''Hayasızca hareketler'' başlığını taşıyan TCK'nın 225. maddesi kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

 

 

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