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Dünya

'Dünyanın tepesindeyken kibirden eser kalmıyor'

Baumgartner'in gelecekteki planı kız arkadaşıyla birlikte dağ kurtarma veya yangın söndürme helikopterlerinde görev almak

16 Ekim 2012 12:13

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Roswell uzay üssünden özel bir kapsül ve tulum içinde çıktığı 38 bin 700 metreden Dünya'ya atlayan Felix Baumgartner, “Dünyanın tepesindeyken kibrinizden eser kalmıyor. Ne kıracağınız rekorları ne de elde edilecek bilimsel verileri düşünüyorsunuz. Tek isteğim, sağ salim dünyaya geri dönebilmekti" dedi.

Avusturyalı ekstrem sporcusu Baumgartner, pazar günü 39 bin metre yükseklikten atlayıp 10 dakikada dünyaya ayak bastıktan sonra verdiği röportajında, atlayışın detaylarını anlattı. Çılgın paraşütçü, kaskında yaşanan bir aksilik nedeniyle atlayışını iptal etme noktasına geldiğini söylüyor. Atlayışı gerçekleştireceği kapsülün kapağı açıldığında yaşadığı hisleri ise şöyle dile getiriyor.: “Bazen ne kadar küçük olduğunuzu anlamak için gerçekten çok yükseğe çıkmanız gerek.” Saatte bin 342 kilometre hıza ulaşarak ses duvarını aşan Baumgartner, bu tarihi başarısını, “Üzerimden 20 tonluk bir yük kalktı.” diyerek özetliyor.

Felix Baumgartner, çılgın atlayışının zorlu geçtiğini “Görev gerçekten düşündüğümden çok daha zor oldu.” cümleleriyle anlatıyor. Atlayış anını Baumgartner’dan dinleyelim: “Önce çok güzel bir kalkış yaptık, ardından vizörümün güç kaynağındaki bir sorun nedeniyle biraz dram yaşadık. Çıkışım kusursuzdu ama sonra yavaşça kendi etrafımda dönmeye başladım. Sadece birkaç sefer döneceğimi, o kadarla kalacağını düşündüm, bir ara dönüşüm şiddetlendi. Birkaç saniyeliğine bilincimi yitireceğimi zannettim.” Ses duvarını aştığının farkında olmadığını da belirten Avusturyalı sporcu, “Ses patlamasını hissetmedim. Sanırım o arkanızda gerçekleşiyor.” diye konuşuyor. Bir süre Los Angeles’ta dinlenmeyi düşünen Baumgartner, daha sonra da kız arkadaşıyla birlikte dağ kurtarma veya yangın söndürme helikopterlerinde görev almayı planlıyor.

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