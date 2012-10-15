Felix'in uzay atlayışı YouTube'da izlenme rekoru kırdı

"Uzayın kıyısı"ndan atlayarak birkaç rekor birden kıran Avusturyalı Felix Baumgartner aynı zamanda canlı izlenme rekoru da kırdı.

Dün yaptığı serbest düşüşte ses hızını aşan 43 yaşındaki Baumgartner'ın düşüşünü, Google'ın YouTube internet sitesinde sekiz milyondan fazla kişi canlı olarak izledi.

Google'ın İngiltere kolu Google UK yöneticilerinin BBC'ye yaptığı açıklamada, bunun internet tarihinde eşzamanlı izleme rekoruna ulaştığı doğrulandı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde 39 km irtifada dev bir helyum balonundan atlayan Baumgartner, dokuz dakikalık düşüşü sırasında saatte 1343 km hız yaparak ses hızını aştı.

Baumgartner'in çıkışını gerçekleştirdiği kapsüle, internet üzerinden canlı izlenme olanağı sunmak için kameralar yerleştirildi.

Google sözcüsü, atlayışın sponsoru olan Red Bull Stratos'un yaptığı canlı yayının YouTube'da aynı anda en fazla kişi tarafından izlenen gösteri olduğunu belirtti.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Başarılarından ötürü Felix Baumgartner'ı ve YouTube'da en fazla eşzamanlı izleyici çeken canlı yayını gerçekleştirdiği için Red Bull Stratos ekibini kutluyoruz." denildi.

Teknoloji başka alanlara uygulanabilir

Gösteri sırasında kullanılan diğer teknolojilerin daha uzun erimli kullanımı sözkonusu.

Düşüş sırasında Baumgartner'in vücudunu gözetim altında tutmak için İngiliz Equivital şirketinin teçhizatları kullanıldı.

Göğsüne iliştirilen sistem sayesinde Baumgartner'in kalp atışı, nefesi, deri ısısı ve diğer hayati göstergeleri gözetim amacıyla kablosuz bir şekilde iletildi.

Equivital'in BBC'ye yaptığı açıklamada, 25 çalışanıyla küçük bir şirket olmalarına rağmen ABD ordusuna insan vücudu gözetim sistemi sağladığı belirtildi.

Red Bull Stratos'un uzmanları gösterinin yüksek performans ve yüksekten atlamalı paraşüt sistemlerinin gelişimi konusunda paha biçilmez veriler sunduğu ve buradan alınan derslerle stratosferden geçen uzay araçları gibi araçlardan acil tahliye alanında yeni fikirlere hizmet edeceği vurgulandı.

Ekibin başkanı Art Thompson "Bu programın bir amacı da yüksek irtifada tahliye, ses hızını aşma ve yeniden ses hızının altına düşme konularında gösterge oluşturmaktı çünkü bunun gelecekteki özel uzay programlarının ya da yüksek irtifa pilotlarının yararına olacağını düşünüyoruz." dedi.