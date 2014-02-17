Fehmi Koru'ya göre, Kabataş'taki o kadın postpartum depresyona yakalanmış olabilir

Kabataş'ta bebekli bir kadına saldırıldığı iddiaları Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri tarafından savunulurken, çıkan görüntülerle iddiaların çürütülmesi üzerine hükümete yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, gazetesi o iddiayı halen hararetli bir şekilde savunurken köşesine bu olayı başka başka bir savunmayla taşıdı. Fehmi Koru, görüntülerde fiili bir saldırının görünmediğini söylerken ifade veren kadının ‘post-partum depresyon’ gibi bir hastalığa yakalanabileceğini ifade etti.

Postpartum depresyon nasıl bir hastalık?

Postpartum blues, yeni doğum yapmış annelerin yüzde 50-70‘nde görülen normal sınırda olan bir üzüntü veya endişe hali, kolay ve sık ağlama, en yakınlarına sıkıca bağımlılık tablosu şeklinde ortaya çıkar. Bu durum genellikle en fazla on gün sürer ve belirtiler kendiliğinden yakınların sosyal desteği ve ilgisiyle kaybolur. Lohusalık hüznüne sebepleri arasında; kadında doğumla birlikte ani gelişen hormonal değişiklikler, doğum süreciyle ve bebekle ilgili endişeler ve annelik rolünün kadına getirdiği sorumlulukların farkındalığı sayılabilir. Daha nadir olarak on doğum yapan kadından birinde daha şiddetli bir depresyon tablosu gelişebilir. Doğum sonrası depresyon genellikle daha geç 2.ve 8.haftalar arası başlar ve en çok 1 yıl kadar sürer.

Fehmi Koru'nun Star gazetesinde "Çabalama kaptan" başlığıyla kaleme aldığı yazıdaki (16 Şubat 2014) ilgili kısımlar şöyle:

Duydunuz, değil mi? Gezi Parkı olayları sırasında tartışma gündemimize girmiş Kabataş’ta saldırıya uğrayan bebekli genç kadınla ilgili haber —nasıl olduysa ancak şimdi çıkan— görüntülerle doğrulanmadı. Aylar sonra ortaya çıkan kamera görüntülerinde genç kadın ve bebek arabası var, etrafında kalabalık da var, ama anlatıldığı türden bir ‘fiili saldırı’ emaresi görünmüyor...

Hepsi bu kadar mı görüntülerin; bilmiyoruz. Hemen bütün gazeteler, dün, ‘yalan’ sözcüklü manşetlerle çıktı. Anlatıma inanıp konuyu sütunlarında işlemiş yazarlar ve yorumcuların üzerine gidiliyor; ‘’Aldanmışım’’ yollu özürler kabul edilmiyor... Özellikle yoğunlaştıkları birkaç ismin ‘daha ne yapabilirim’ çaresizliğinin keyfini çıkaran çıkarana...

Olayı işitmesine rağmen üzerinde kalem oynatmamış biri olarak duruma müdahale etmem gerekiyor.

Eğer Kabataş’ta yaşanmış yakışıksız bir ‘sözlü’ müdahaleyi toplumu meşgul edecek çapta bir saldırı biçimine sokma söz konusuysa gerçekten, bunun sebebini, anlatanın birkaç ay önce doğum yapmasıyla açıklamak mümkün... Psikolojide bunun bir adı da var; ‘post-partum depresyon’ deniyor... Bayağı yaygın örnekleri bulunan ve etkisi altına aldığı genç kadınlarda beklenmeyen ârazlara yol açan bir rahatsızlık bu.