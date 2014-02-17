T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fehmi Koru'ya göre, Kabataş'taki o kadın postpartum depresyona yakalanmış olabilir

Gezi olayları esnasında Başbakan Erdoğan'ın iddiasıyla Kabataş'ta saldırıya uğradığı öne sürülen kadın hakkındaki tartışmaları Star gazetesi yazarı Fehmi Koru farklı bir boyuta taşıdı

17 Şubat 2014 10:45

Kabataş'ta bebekli bir kadına saldırıldığı iddiaları Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümet üyeleri tarafından savunulurken, çıkan görüntülerle iddiaların çürütülmesi üzerine hükümete yakınlığı ile bilinen Star gazetesi yazarı Fehmi Koru, gazetesi o iddiayı halen hararetli bir şekilde savunurken köşesine bu olayı başka başka bir savunmayla taşıdı. Fehmi Koru, görüntülerde fiili bir saldırının görünmediğini söylerken ifade veren kadının ‘post-partum depresyon’ gibi bir hastalığa yakalanabileceğini ifade etti.

 

Postpartum depresyon nasıl bir hastalık?

 

Postpartum blues, yeni doğum yapmış annelerin yüzde 50-70‘nde görülen normal sınırda olan bir üzüntü veya endişe hali, kolay ve sık ağlama, en yakınlarına sıkıca bağımlılık tablosu şeklinde ortaya çıkar. Bu durum genellikle en fazla on gün sürer ve belirtiler kendiliğinden yakınların sosyal desteği ve ilgisiyle kaybolur. Lohusalık hüznüne sebepleri arasında; kadında doğumla birlikte ani gelişen hormonal değişiklikler, doğum süreciyle ve bebekle ilgili endişeler ve annelik rolünün kadına getirdiği sorumlulukların farkındalığı sayılabilir. Daha nadir olarak on doğum yapan kadından birinde daha şiddetli bir depresyon tablosu gelişebilir. Doğum sonrası depresyon genellikle daha geç 2.ve 8.haftalar arası başlar ve en çok 1 yıl kadar sürer.

 

Fehmi Koru'nun Star gazetesinde "Çabalama kaptan" başlığıyla kaleme aldığı yazıdaki (16 Şubat 2014) ilgili kısımlar şöyle:

Duydunuz, değil mi? Gezi Parkı olayları sırasında tartışma gündemimize girmiş Kabataş’ta saldırıya uğrayan bebekli genç kadınla ilgili haber —nasıl olduysa ancak şimdi çıkan— görüntülerle doğrulanmadı. Aylar sonra ortaya çıkan kamera görüntülerinde genç kadın ve bebek arabası var, etrafında kalabalık da var, ama anlatıldığı türden bir ‘fiili saldırı’ emaresi görünmüyor...

Hepsi bu kadar mı görüntülerin; bilmiyoruz. Hemen bütün gazeteler, dün, ‘yalan’ sözcüklü manşetlerle çıktı. Anlatıma inanıp konuyu sütunlarında işlemiş yazarlar ve yorumcuların üzerine gidiliyor; ‘’Aldanmışım’’ yollu özürler kabul edilmiyor... Özellikle yoğunlaştıkları birkaç ismin ‘daha ne yapabilirim’ çaresizliğinin keyfini çıkaran çıkarana...

Olayı işitmesine rağmen üzerinde kalem oynatmamış biri olarak duruma müdahale etmem gerekiyor.

Eğer Kabataş’ta yaşanmış yakışıksız bir ‘sözlü’  müdahaleyi toplumu meşgul edecek çapta bir saldırı biçimine sokma söz konusuysa gerçekten, bunun sebebini, anlatanın birkaç ay önce doğum yapmasıyla açıklamak mümkün... Psikolojide bunun bir adı da var; ‘post-partum depresyon’ deniyor... Bayağı yaygın örnekleri bulunan ve etkisi altına aldığı genç kadınlarda beklenmeyen ârazlara yol açan bir rahatsızlık bu.

ETİKETLER

fehmi korustar gazetesikabataşo kadınsaldırıbaşbakan erdoğanbaşörtülü kadıniddiakanal dmobesekameragörüntülerpostpartum depresyonhamile

İlgili Haberler

Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen başörtülü kadının görüntüleri yayınlandı

İddialara göre, belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup, bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüş ve üzerine idrarlarını yapmışlardı

Arınç'tan Kabataş cevabı: İddia Başbakan'ın ise ona sorulur

Bülent Arınç, dün ilk kez Kanal D Haber'de yayınlanan Kabataş görüntüleriyle ilgili soruyu yanıtladı

İsmet Berkan: Kabataş olayında tacizin görülmesine imkân yoktu, bende öyle bir kanaat oluştu

İsmet Berkan, daha önce izlediğini söylediği görüntülerle ilgili olarak, 'tacizin görülmesine imkan yok, bende öyle bir kanaat oluştu' dedi

Balçiçek İlter: Kabataş için kendi adıma özür dilerim ama...

Balçiçek İlter: Bir kaç gün önce Kabataş görüntüleri çıktı ortaya... Öyle diyorlar, o anmış. Bakın, kesindir diyemiyorum artık. Çünkü son yaşadıklarımdan sonra kime, neye inanacağımı şaşırdım..

Kabataş'taki o kadın: Ben o acıları yaşadım; ispat etmek zorunda değilim

Başbakan'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında 'yerde sürüklediler, üzerine idrarını yaptılar' dediği Develioğlu, ortaya çıkan Kabataş görüntüleri hakkında konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24