Fed'den 3 yeni faiz mesajı

ABD'de Merkez Bankası Fed'in bölgesel başkanlarından yeni açıklamalar geldi. Fed 15 Mart'ta, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan artırarak, faiz aralığını yüzde 0,75-1 aralığına çıkarmıştı. Faiz aralığı düşük seviyelerde seyretse de, bu Fed'in son 15 ayda yaptığı üçüncü faiz artırımı olmuştu.

San Francisco Fed Başkanı John Williams, Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ve Minneapois Fed Başkanı Neel Kashkari'den gelen üç açıklamada yetkililerin faiz artırımı öncesi görüşlerini tekrarladığı görülüyor.

Bu açıdan 2 şahin 1 de güvercin mesaj var. Şahin ve güvercinlerin görüş ayrılıkları değişmese de gelinen noktada bilanço küçültme konusunun da Fed yetkililerinin artık gündeminin ilk sıralarında olduğu izleniyor.

Williams: Üç veya daha fazla faiz artışı

Faiz artışlarının ekonomik verilere bağlı olduğunu belirten San Francisco Fed Başkanı John Williams, üçten fazla faiz artırımı olasılığını dile getirdi.

Williams, 2017 yılı içerisinde 3 veya daha fazla faiz artışı beklediğini belirtiyor ve ekonomiyi oldukça olumlu olarak değerlendiriyor.

Kaplan: Üç faiz artırımı makul

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, 2017 yılında üç faiz artırımının "makul" bir referans olduğunu söyledi.

Kaplan, faiz artırımlarının daha hızlı ya da daha yavaş olabileceğini de belirttiği konuşmasında "Daha da ilerleme yapmamız gerek, ancak bilanço için planlara yönelik duyuru yapabileceğimiz bir döneme yaklaşıyoruz diyerek bilanço küçültme konusuna değindi.

Kaplan, bilanço küçültmenin kademeli ve öngörülebilir şekilde yapılması gerektiğini belirtirken bilançoda mortgage tabanlı menkul kıymetler ve Hazine tahvillerinin hangisinin ilk önce azaltılmaya başlanacağı konusunda bir tercihinin olmadığını sözlerine ekledi.

Kashkari'den güvercin mesajlar

Minneapois Fed Başkanı Neel Kashkari ise güvercin duruşunu yineledi.

"Enflasyon hedefimizin gerisinde olduğumuzu biliyoruz. İşgücünde hala atıl kapasite var" diyen Kashkari, yetkililerin anlaşmaya varır varmaz, Fed'in bilançosunu daraltma planını kamuoyuna açıklamasını istediğini söyledi.

Kashkari, piyasanın bilançonun normalleşme planına reaksyonunu görmek için faiz artırımlarına ara verilmesi gerektiği görüşünü de tekrarladı.

Ekonomi de 'Şahin' ve 'Güvercin' terimleri ne anlama geliyor?

Diplomaside de çok sık karşılaştığımız şahin deyimi son dönemlerde finans piyasalarında güvercinle beraber çok sık kullanılıyor. Şahin kelimesi konuşma dilinde agresif ve saldırgan anlamlarını çağrıştırmakla beraber finans jargonunda da aynı anlamda kullanılıyor.

Günümüz kullanımına paralel olarak tarihte ilk kez şahin kullanımı 19. yüzyılda İngilizlere karşı savaşa girilmesini savunan Amerikan Kongre üyelerini tanımlayan bir ifade olurken güvercin ise savaştan kaçıp diplomatik çözüm arayanların lakabıydı.

Bugün finans piyasalarında ise sıkı para politikalarını savunanlara şahin, gevşek para politikalarını savunanlara ise güvercin deniliyor.