Minneapolis Fed Başkanı: Faiz artışına düşük enflasyon nedeniyle muhalefet ettim

Amerikan Merkez Bankası Fed'in Minneapolis Başkanı Neel Kashkari son faiz artışına muhalefet etme gerekçelerini sıraladı. Ekonomide hiçbirşeyin değişmediğini söyleyen Kashkari enflasyonun hâlâ yüzde 2 olan hedefin altında olduğunu, istihdam piyasasının da toparlanmaya devam ettiğini belirtti.

Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan artırmış ve faiz aralığını yüzde 0,75-1 aralığına çıkarmıştı. Faiz aralığı hâlâ düşük seviyelerde seyretse de, bu Fed'in son 15 ayda yaptığı üçüncü faiz artırımı olmuştu. Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunan Kashkari geçen haftaki faiz artış kararına muhalefet eden tek isimdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, CNBC'ye konuşan Kashkari enflasyonun düşük olması ve önemli verilerin öncekilere oranla fazla değişmemesi nedeniyle karara muhalefet ettiğini söyledi. Ekonomiye dair öngörülerini anlatan Kashkari büyümenin istenenden daha yavaş olduğunu, istihdam piyasasının tamamen toparlanmadığını belirtti.

Kashkari faiz artırımından önce bilançonun daraltılma planının öncelikli olması gerektiğini ifade etti

