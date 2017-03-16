Fed, faiz kararını açıkladı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranını 0,25 puan artırdı ve faiz aralığını yüzde 0,75-1 aralığına çıkardı. Faiz aralığı hâlâ düşük seviyelerde seyretse de, bu Fed'in son 15 ayda yaptığı üçüncü faiz artırımı oldu.

Fed'in 2017 yılında iki kez daha faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Kararın açıklanmasının ardından ABD'de borsa endeksleri yükselişe geçti. Faiz artırımı kararı, ABD ekonomisinin istikrarlı şekilde güçlenmeye devam ettiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Janet Yellen, komitenin "ekonominin sağlam yükselişi karşısında komitenin ılımlı faiz artırımına gitmeyi uygun gördüğünü" söyledi. Ekonominin gelecek iki yıl içinde "ılımlı" yükselişine devam edeceği öngörüsünde bulunan Amerikan Merkez Bankası, tüketici harcamalarının da ölçülü bir şekilde artmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Fed, işgücü piyasasının güçlendiğini ve işe alımların sağlam olduğunu belirtti ve işsizliğin de yüzde 4,5'a inmesinin beklendiğini açıkladı. Faiz artırımının ABD varlıklarının getirisinin yükselmesine neden olması ve Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda yatırımları bulunan yatırımcıların, bu varlıkları satıp ABD'de alım yapmasına yol açması bekleniyordu.

Fed Aralık 2015'te yaptığı 0.25'lik faiz artırımı ardından ilk faiz artırımını bir yıl sonra, Aralık 2016'da gerçekleştirmişti. Fed, faiz kararını alırken özellikle enflasyondaki gelişmelere ve tarım dışı istihdamdaki tabloya dikkat ediyor.

Dolar ne tepki verdi?

ABD hisse senetleri, Fed'in gösterge faizi beklendiği üzere 25 baz puan artırması ve bu yıl toplam üç faiz artırımına gideceği öngörüsünü koruması ile birlikte kazançlarını sürdürürken, ABD Hazine tahvilleri ralli yaptı ve dolar düştü. Dolar kuru bugün en düşük 3.7160 ve en yüksek 3.7474 TL’yi gördü. Dolar Fed açıklaması öncesinde 3.7122 civarında seyrederken, 3.70'in altına indi. Ardından yüzde 1,47 değer kaybeden dolar bir düşüşle 3.6865 seviyesine kadar geriledi. Yellen'ın 21.36'da yaptığı açıklamalar sırasında dolar 3.6929 seviyesine çıktı ve ardından tekrar 3.6867 seviyesine geriledi. Dolar Yellen'ın konuşması sonunda 3.6800 seviyesine kadar düşüş gösterdi.

Euro kuru ise gün içinde en düşük 3.9485 ve en yüksek 3.9819 seviyesini gördü. Hafta başında 4.00 TL'yi aşan euro ise Fed açıklamasından önce 3.9501 seviyesinde seyrederken, 3,9444'ü gördü.