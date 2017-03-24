Goldman Sachs: Türk bankalarının önünde zor zamanlar var

ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarının önünde zor zamanların olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs analistleri Waleed Mohsin ve Deniz Gasimli'nin hazırladığı 23 Mart tarihli raporda, Goldman Sachs'ın, Türk bankalarında, 12 aylık fiyat hedeflerini ortalama yüzde 12 civarında artırsa bile, "sınırlı yukarı" gördüğünü söyledi.

Raporda, 12 aylık fiyat hedeflerinin 2017-2017 döneminde tahmini hisse başı kârlarda yüzde 5 yükselişi ve regülasyon değişikliklerinin ardından sermaye seviyelerindeki iyileşmeyi yansıttığı belirtildi.

Goldman, net faiz marjının 2017 yılının ilk çeyreğinde zirve yapmasını beklediğini açıkladığı raporunda, risk maliyetinin 150 baz puan civarında yüksek kalacağına da dikkat çekti.

Goldman analistleri, Kredi Garanti Fonu'nun genişletilmesi ve kademeli faiz artırımının kur volatilitesi, zayıf Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesi ve varlık kalitesindeki faiz sıkılaştırmasının bazı etkilerini gideceğini belirtti.