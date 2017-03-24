T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Goldman Sachs: Türk bankalarının önünde zor zamanlar var

Kuruluş, 23 Mart tarihli raporunda Türk bankalarını analiz etti

24 Mart 2017 16:19

ABD'nin çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarının önünde zor zamanların olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs analistleri Waleed Mohsin ve Deniz Gasimli'nin hazırladığı 23 Mart tarihli raporda, Goldman Sachs'ın, Türk bankalarında, 12 aylık fiyat hedeflerini ortalama yüzde 12 civarında artırsa bile, "sınırlı yukarı" gördüğünü söyledi.

Raporda, 12 aylık fiyat hedeflerinin 2017-2017 döneminde tahmini hisse başı kârlarda yüzde 5 yükselişi ve regülasyon değişikliklerinin ardından sermaye seviyelerindeki iyileşmeyi yansıttığı belirtildi.

Goldman, net faiz marjının 2017 yılının ilk çeyreğinde zirve yapmasını beklediğini açıkladığı raporunda, risk maliyetinin 150 baz puan civarında yüksek kalacağına da dikkat çekti.

Goldman analistleri, Kredi Garanti Fonu'nun genişletilmesi ve kademeli faiz artırımının kur volatilitesi, zayıf Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyümesi ve varlık kalitesindeki faiz sıkılaştırmasının bazı etkilerini gideceğini belirtti.

 

 

ETİKETLER

Goldman SachsTürk BankalarıraporekonomiGSYİHKredi Garanti Fonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24