Konut satışları şubatta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2017 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 101 bin 468 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 783 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 274 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara, 6 bin 290 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında artış göstererek 38 bin 676 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 38,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 247 konut satışı ve yüzde 18,7 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 58,3 ile Artvin oldu.





Diğer satış türleri sonucunda 62 bin 792 konut el değiştirdi





Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %11,9 oranında azalarak 62 792 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 10 bin 536 konut satışı ve %16,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %59,2 oldu. Ankara 6 bin 331 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 696 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

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45 bin 215 konut ilk defa satıldı





Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 45 215 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 44,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 514 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 948 konut satışı ile Ankara ve 2 539 konut satışı ile İzmir izledi.





İkinci el konut satışlarında artış





Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 artış göstererek 56 253 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 269 konut satışı ve %16,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %52,1 oldu. Ankara 7 326 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 751 konut satışı ile İzmir izledi.





Yabancılara satışlar





Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalarak 1 306 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2017’de ilk sırayı 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 279 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Bursa, 62 konut satışı ile Yalova, 59 konut satışı ile Ankara ve 44 konut satışı ile Trabzon izledi.





En çok konut satışı Irak vatandaşlarına





Şubat ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 282 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 143 konut ile Suudi Arabistan, 114 konut ile Kuveyt, 81 konut ile Afganistan ve 77 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

