Fed yetkililerinden faiz artışına destek geldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört bölgesel başkanı, gelecek ay faiz artışına gidilmesini destekleyen açıklamalarda bulundu.

New York Fed Başkanı William Dudley, Kansas City Fed Başkanı Esther George, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, faiz artışıkonusunda olumlu mesajlar verdi.

Dudley, New York'ta katıldığı konferansta, küresel piyasalarda ABD başkanlık seçimlerinin ardından başlayan dalgalanmalara değinerek, "Piyasalardaki hareketler, ekonomik politikaların nasıl değişeceğine yönelik beklentilerle uyumlu gözüküyor. Dolayısıyla finansal piyasalarda yaşananları, para politikası açısından endişe verici bulmuyorum." görüşünü paylaştı.

Fed'in para politikasının belirlenmesinde ve uygulanmasında en etkili aktörlerden biri olan Dudley'in konuşması sırasında ABD doları ve devlet tahvilleri faizleri, yatırımcıların ABD'de daha hızlı büyüme, enflasyon ve faiz artışı beklentileriyle rekor seviyelerde seyrediyordu.

“Daha fazla beklemek riskli"

Kansas City Fed Başkanı George da Houston'da yaptığı konuşmada, faiz artışı için daha fazla beklenmesinin risklerine dikkati çekti.

Özellikle işsizliğin tam istihdamla uyumlu seviyenin altına düşmesinin ekonomik büyümeyi baltalayabileceğini vurgulayan George, "Bu nedenle para politikasının etkilerinin uzun ve çeşitli gecikmelerle ortaya çıktığı göz önüne alınarak daha erken harekete geçilmesinin, volatilite yaratan plansız para politikalarının ihtimalini düşüreceğini düşünüyorum." diye konuştu.

George, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2016 başından bu yana gerçekleşen sekiz toplantısından altısında faiz artışından yana oy kullanmıştı.

Almanya'nın Frankurt kentinde düzenlenen Avrupa Bankacılık Kongresinde konuşan St. Louis Fed Başkanı Bullard da aralıkta faiz artışını destekleme eğiliminde olduğunu söyledi.

"Piyasalar, FOMC'nin aralıkta faiz artırmasına yüksek ihtimal veriyor. Bende bunu destekleme eğilimindeyim." diyen Bullard, ayrıca gelecek ocak ayında iş başı yapacak yeni yönetimin politikalarının gelecek yılki faiz politikasını etkileyebileceğini vurguladı.

“Sıkılaştırma yapmaya hazırız"

Dallas Fed Başkanı Kaplan da FoxBusiness kanalına verdiği mülakatta, ekonominin yeni faiz artışı için hazır olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yakın gelecekte bir miktar sıkılaştırma yapmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Genellikle spesifik toplantılar konusunda yorum yapmasam da son birkaç aydır parasal desteğin bir kısmının kaldırılmasına hazır olduğumuzu söylemekteyim ve aralık toplantısına yaklaşırken bu görüşü taşıyorum."

Bu arada, Fed Başkanı Janet Yellen de dün ABD Kongresinde yaptığı sunumda, "Faiz artışının, gelecek veriler Komite'nin (FOMC) hedeflerine doğru ilerleme gösterirse görece yakın zamanda uygun olacağına karar verdik. Bu karar, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin devam ettiğini ve ekonomik büyümenin yılın ilk yarısında görülen sınırlı hıza kıyasla toparlandığını teyit etti." ifadelerini kullanmıştı.

FOMC'nin sonraki toplantısı 13-14 Aralık'ta yapılacak. Piyasaların bu toplantıda 25 baz puan faiz artırılmasına yönelik beklentisi, haftanın son işlem gününde yüzde 95'i aştı.