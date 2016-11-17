Gözler Fed Başkanı'nın kritik açıklamasında; dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentisi ve dolarda global güçlülüğün sürmesiyle dün 3.32'yi aşarak yeni tarihi zirvesini görürken, piyasalar Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmaya odaklandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artırımı yapacağı beklentisiyle dün 3.3279 TL'ye kadar çıkan dolar, yeni güne 3.3215 TL'den başladı. Euro ise 3.5545 TL'den işlem görüyor.

Piyasalar Fed Başkanı Janet Yellen'ın bu akşam yapacağı konuşmaya odaklandı. ABD'de Trump'ın seçim vaatlerinin uygulamaya konulması halinde enflasyonun artacağı ve Fed'in öngörülene göre daha fazla faiz artırımına gidebileceği düşüncesi son günlerde ABD tahvil faizlerinde belirgin yükselişe ve doların küresel piyasalarda güçlenmesine yol açtı.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi dün 100.570 seviyesini görerek Nisan 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından 100.270'e geriledi.

ABD'nin 10 yıllık gösterge Hazine tahvil getirileri dün yüzde 2.213'den kapandı. ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, dün beklentilerin altında gelen ABD ÜFE ve sanayi üretimi verisi nedeniyle dolar yükselişine ara verse de henüz eğilim in terse dönmediğini söyleyerek, "Fed'in Aralık'ta faiz artırımına gideceği beklentisi tümüyle fiyatlanırken, doların daha da güçlenebileceği olasılığı dikkate alınıyor. Euro/doların 1.07 seviyesinin altında kalması halinde teknik olarak 1.0550-1.05 bandına gerilemesi mümkün, bu durum TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında tutuyor. Yurt içi siyasi haber akışı ve jeopolitik risk algısı da TL'nin performansını etkileyen unsurlar arasında. Kurda 3.35 seviyesi psikolojik direnç olarak izleniyor" dedi.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.10, valörde son işlemde yüzde 11.05 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.12 seviyesindeydi.