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Ekonomi

Doların yükselişi durdurulamıyor; köprü geçişlerinde ücretler nasıl olacak?

Sözleşmelere göre, köprü geçişlerinde 1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınıyor

18 Kasım 2016 21:15

Geçiş fiyatları dolar üzerinden belirlenen Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi Köprüsü’nün fiyatları 1 Ocak’tan sonra cep yakacak. Geçiş ücretlerinde 1 Ocak tarihindeki kur esas alınacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananlar geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV. Şu an için Bu köprüyü kullananlar 9 TL ödüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretiyse 4.75 TL. Dolar şu andaki düzeyinde kalırsa (3.40 TL) Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti 10.2 TL + KDV olacak.

Osmangazi Köprüsü'ndeki gidiş- dönüş köprü geçiş ücretinin 35 dolar+KDV olduğu açıklanmıştı. Ancak yapılan çalışmalar sonucu köprüden geçiş ücretleri indirilmişti. Şu an 1'inci sınıf araçlar köprüden 88,75 TL ödeyerek geçiyor. 1 Ocak'tan itibaren geçiş ücreti 35 dolar+KDV  uygulanmaya başlarsa köprüden geçmenin maliyeti 119 TL+KDV olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçiş ücretinin dolar bazlı olmasının nedeninin uluslararası proje olmasından kaynaklandığını söylemişti. Arslan'ın verdiği bilgiye göre sözleşmelerde "1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınır, TL'ye çevrilir ve bu bir yıl boyunca geçerli olur" ibaresi bulunuyor. 

 

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