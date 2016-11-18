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Ekonomi

Dolar 3.40'ı da gördü!

Dolar, Fed'in faiz artırımına yakın olduğunu kaydetmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor

18 Kasım 2016 14:13

Dolar/TL, Fed Başkanı Janet Yellen'ın parlamentoda yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin iyileşmeye devam etmesi ile birlikte, Fed'in faiz artırımına yakın olduğunu kaydetmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor. Gün içinde dolar/TL, 3.40'ı da görerek rekor tazeledi. Dolar 19:00 itibariyle 3,3803 düzeyinde seyrediyor. Gün içinde düşüşe geçişen dolar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) açıklaması gerilemeye devam etti ve  gece yarısı itibariyle 3,37'e kadar düştü. 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak

Yükseliş sürer mi?

 

Meksa FX Araştırma Müdürü Eren Can Ümüt Bloomberg HT'ye kurda 3.40'ın izleneceğini, bu seviyenin de kırılmasıyla 3.43'e kadar yükseliş olabileceğini söyledi. 

Kurdaki artışın nedenlerine değinen Ümüt, "Fed Başkan Yellen'ın dün güçlü şahin tonda konuşması, ABD'de haftalık işsizlik maaş başvurularının 40 yılın en düşük seviyesine inmesi, manşet enflasyonda toparlanmayla enflasyom beklentilerinin yükselmesi Fed'in beklenenden daha hızlı faiz adımı atmasını gündeme getirmiş durumda. 

Dolar endeksinde 101'in üzerinde fiyatlama olduğunu görüyoruz. Bu da doları yukarı itiyor. Bizim yurtiçine mahsus sıkıntılarımız da var. Avrupa ile siyasi sürtüşmeler, başkanlık sistemine dair belirsizlikler de kırılganlık yaratıyor. 

Piyasanın gözü ilk etapta 3.40'ta olacaktır bu seviye aşılırsa 3.43'e kadar yükseliş olabilir." diye konuştu. 

Ümüt, Merkez Bankası'ndan faiz adımı beklemese de sözlü yönlendirme gelebileceğini söyledi. 

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