Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak

Dolarda son günlerde yaşanan rekor artışın masaya yatırıldığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. 4 saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, "Ekonomimizin direncini artıracak reformlar hızlandırılacak. Reel sektörün desteklenmesine yönelik adımlar devam edecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı için tedbirler alacak" denildi.

Başbakan Binali Yıldırım öğlen saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken doların yükselişiyle ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

"Amerikan seçimlerinden sonra dünya ekonomilerinde hareketlilik başladı. Halen devam ettiğini biliyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsun. Ülke ekonomisinin temelleri sağlamdır. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden çok daha iyi durumdayız."

Çankaya Köşkü'nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda döviz kurlarındaki artış masaya yatırıldı. Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Diğer döviz kurlarındaki artış dahil olmak üzere değerlendirmesini yapacağız. Bu durum yaşanabilecek durumlara karşı tedbirsiz olmayı gerektirmiyor. Bir araya geleceğiz. Yapılması gereken işleri tartışacağız" demişti.

EKK Toplantısı'nda döviz kurlarındaki artışının dışında motorlu taşıt vergisi ve yabancılara konut satışı gibi gündem maddeleri de ele alındı.

EKK Toplantısı'na Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ katıldı.