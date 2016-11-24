Fed tutanakları açıklandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz artışı için aralıkta harekete geçebileceğine işaret etti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 1-2 Kasım'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı.

FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığında sabit tutma kararını 2'ye karşı 8 oyla aldığı toplantının tutanaklarında, "Üyelerin birçoğu, gelecek verilerin Komitenin hedeflerine yönelik ilerlemenin sürdüğünü göstermesi halinde, faiz artışına nispeten yakın zamanda gidilmesinin gayet uygun olacağı yönünde görüş bildirdi. Bazı üyeler, Komitenin son dönemdeki iletişiminin yakın zamanda faiz artırılmasıyla tutarlı olduğu ve kredibilitenin korunması için bir sonraki toplantıda faiz artılması gerektiğini savundu" ifadesine yer verildi.

Fed yetkilileri arasında faiz artışına yönelik görüş ayrılıklarının önceki toplantılara kıyasla azaldığını yansıtan tutanaklarda, ayrıca sıkılaştırmada geç kalınması halinde ortaya çıkabilecek risklere yönelik endişelerin arttığına yer verildi.

Tutanaklarda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok üye, ekonomik ve finansal istikrara yönelik risklerin, iş gücü piyasası aşırı ısınırsa zaman içinde ciddi derecede artabileceğini öngördü ya da düşük olan faiz oranlarının uzun süre sürmesinin yatırımcıların risk iştahını güçlendirip, riskin ve sermayenin yanlış şekilde dağıtılmasına yol açabileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Diğer taraftan, bazı üyeler işsizlik oranının belli bir süre için uzun vadeli, normal seviyenin altına inmesinin arz için olumlu etkiler yaratabileceğini ya da yüzde 2 enflasyon hedefine yönelik ivmeyi hızlandırabileceğini belirtti."

Fed üyelerinin çoğunun kısa vadeli risklerin dengede olduğu görüşünü koruduğu vurgulanan tutanaklarda, ekonominin sadece kademeli faiz artışlarına izin vereceği kaydedildi.

Fed'in para politikalarını belirleyen FOMC'nin bir sonraki toplantısı 13-14 Aralık'ta Washington'da gerçekleştirilecek. Piyasalar, Fed Başkanı Janet

Yellen'in ardından basın konferansı düzenleyeceği bu toplantıda faiz artırılmasına yüzde 93,5 ihtimal veriyor.

Piyasalar tutanaklara tepki vermedi

Fed üyelerinin aralıkta faiz artırımına sıcak baktığını ortaya koyan tutanaklar, piyasalarda fazla bir değişime neden olmadı.

Avro/dolar paritesi, tutanakların ardından 1,0552'den 1,0549'a geriledi. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda 3,3960 -3,3965 bandında denge buldu.

Altının ons fiyatı ise tutanakların ardından 1.190 dolardan 1.187 dolara indi. ABD 10 yıllık devlet faizi ise yüzde 2,36'da sabit kaldı.

Öte yandan, tutanaklar öncesinde dalgalı seyreden New York Borsasında Standard and Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri satış, Dow Jones Endeksi ise alış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.