Fed'in dolar göstergesi 14 ayın zirvesine yükseldi

Fed'in ticaret ağırlıklı dolar endeksi, Çarşamba günü açıklanacak Kasım ayı toplantı tutanakları öncesi, 14 ayın zirvesine yükseldi.

ABD Doları'nın ülkenin en büyük 26 ticaret ortağı ülkelerin para birimlerine karşı değerini gösteren Fed ticaret ağırlıklı dolar endeksi, Çarşamba günü açıklanacak Kasım ayı toplantı tutanakları öncesi, Ekim 2002'den bu yana görülen en güçlü seviyesine yükseldi.

Fed'in 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği para politikası toplantısından faiz artırımı çıkacağı yönündeki piyasa beklentisinin yüzde 100 seviyesini görmesine karşın, dolardaki yükselişin ihracatı ve düşük enflasyonu olumsuz etkileyebilecek olması nedeniyle faiz artırımının önünde engel oluşturabilir.