Erdoğan, bankalara "Faizleri düşürün" dedi; dolar yeni rekorunu kırdı!

Dolar, yeni rekorunu kırdı ve 3,4133’ü gördü.

Erdoğan, bankalara 'faizleri düşürün' çağrısını yapmasının ardından dolar rekor tazeledi.

Dolar, saat 18.10 itibariyle 3,40 seviyesine indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19:30'da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu (EKK) toplayacağı haberiyle, erken işlemlerde 3.38'in altına gerileyen kur yeniden yükselişe geçmişti.

EKK dün iptal edilmişti

Dün Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul programı sebebiyle Başkanlığında yapılması kararlaştırılan EKK toplantısının iptal edildiği açıklanmıoştı. EKK toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında 19.30'da Beştepe'de ilgili bakanlar ve üst düzey ekonomi bürokratlarının katılımıyla yapılacak.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "EKK'nın Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olması dünkü iptal kararının ardından yaşanan kötümserliği sildi diyebiliriz. Bu akşamki EKK ardından net bir eylem planı ortaya konacaktır. Ne kadar paylaşılabileceği bilinmez ama aşama aşamada olsa artık ekonominin geleceğine ilişkin bir eylem planı olacak. Ekonominin tüm birimleri bugünkü EKK'daki kararlar kapsamında adımlarını atacak. İyimserlik yaratan unsur bu" dedi.

Piyasalar toplantıya odaklandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ve ardından gerçekleşecek olan Merkez Bankası faiz kararı piyasalar tarafından yakından izleniyor. Toplantıda, döviz kuru ve ekonomideki son gelişmeler ele alınması bekleniyordu.

Öte yandan Cuma günü TCMB'nin piyasalar tarafından yakından izlenen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentiler de söz konusu.