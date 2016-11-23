JP Morgan'ın yıl sonu dolar tahmini 3,50

JP Morgan, Türk lirasının dolar karşısındaki değerine ilişkin yıl sonu tahminlerini açıkladı. JP Morgan’a göre, dolar, Türk lirası karşında 2016 yıl sonunda 3.50, 2017 yıl sonunda 3.65 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
JP Morgan analisti Anezka Christovova dün yayınladıkları raporda, Türk lirasının, yüksek cari açık ve "fazla gevşek" para politikası nedeniyle, ABD faiz oranlarındaki artışa "yüksek derecede duyarlı" olduğunu belirtti.
JP Morgan raporunda, 2017'nin ilk yarısında yapılmasının beklendiği belirtilen anayasa referandumu nedeniyle siyasi risklerin de artmakta olduğu kaydedildi.
JP Morgan, Türk lirasının dolar karşısında 2016 yıl sonunda 3.50, 2017 yıl sonunda 3.65 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.
BloombergHT'nin düzenlediği ankete katılan ekonomistlerin medyan beklentisine göre, Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. Merkez Bankası Mart ayından itibaren toplamda 250 baz puan faiz indirmesinin ardından geçtiğimiz ayki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuştu.