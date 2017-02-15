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Ekonomi

Fed Başkanı'nın faiz açıklamalarının ardından altın fiyatları geriledi

Altının gram fiyatı, 143,77 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi

15 Şubat 2017 13:43

Dün yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı. 

Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

Fed Başkanı Janet Yellen'ın faiz mesajları sonrası ons altın değer kaybetti. Altının ons fiyatı ise 1.224 dolar civarında alıcı buluyor. 

Uzmanlar, altının ons fiyatında 1.220 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade ediyor. Dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini kaydederek, olası yükselişlerde 148 liranın direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

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