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Ekonomi

Zarar eden Teknosa hisselerini, Sabancı ailesi de sattı!

Teknosa, 2016 yılında 70 mağaza kapatmıştı

15 Şubat 2017 12:11

Dün ,160,6 milyon TL zarar eden bilançosuyla yüzde 9'un üzerinde değer kaybeden Teknosa hisselerindeki satışın 9,1 milyon TL'lik kısmı Sabancı ailesinden geldi.

2016'da 70 mağaza kapatan Teknosa'nın yıl sonu bilançosunda 160,6 milyon TL zarar açıklamıştı.

Hisseler dün 4,40 TL'den 3,93 TL'ye kadar geriledikten sonra günü yüzde 9'dan fazla değer kaybıyla 3,97 TL'den tamamlamıştı.

Bu sabah Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gelen açıklamalarda dünkü satışın 9,1 milyon TL'lik kısmının Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı'ya ait olduğu bildirildi.

Serra Sabancı: 3,64 milyon TL

Açıklamalara göre Serra Sabancı 4,00 – 4,30 TL fiyat aralığından 893 bin 606 TL adet Teknosa hissesi sattı. Sera Sabancı'nın Teknosa'daki payı yüzde 2,2762'ye gerilerken satış tutarı 3 milyon 647 bin 512 TL oldu.

Suzan Sabancı Dinçer: 5,46 milyon TL

Suzan Sabancı Dinçer ise 4,00-4,36 TL fiyat aralığından 1 milyon 318 bin 274 adet Teknosa hissesi sattı. Suzan Sabancı Dinçer'in Teknosa'daki payı yüzde 1,2685'e gerilerken satış tutarı 5 milyon 460 bin 515 TL oldu.

Suzan Sabancı Dinçer ve Serra Sabancı, 2016 yılı boyunca çeşitli aralıklarla Teknosa hisselerinde satış yapmıştı

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