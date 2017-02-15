Dolar/TL güne nasıl başladı?

Gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı ve Merkez Bankası'nın para politikasında sıkı duruşunu devam ettirmesi ile dolar/TL'de hafta başından beri yaşanan düşüş, akşam saatlerinde Fed'in açıklamalarıyla durdu.

Bankalararası piyasalarda dün 3.64'ün de altına gevşeyen Dolar/TL, bugün 3,65'in üzerinde hareket ediyor. Euro da 3,86 civarında seyrediyor.



Fed Başkanı Janet Yellen dün yaptığı konuşmada önümüzdeki aylarda faizlerin artabileceği sinyallerini verdi. Yellen Fed'in önümüzdeki toplantılardan birinde büyük ihtimalle faizleri artırmak durumunda olabileceğini ve faiz artışı kararının ertelenmesinin, Fed'in politika komitesinin eğrinin arkasında kalmasına neden olabileceğini de belirtti.



Dolar, konuşmanın ardından kazançlarını sürdürerek 3,5 haftanın zirve seviyelerine yakın bir seyir izledi. Doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi 101,26'ya yükseldi.

Piyasalarda bugün

Küresel piyasalar ve iç siyaset takip edilmeye devam edilecek.

Günün öne çıkan verileri şöyle:

-Fed Başkanı Yellen'ın bugün de 18:00'de sunum yapması bekleniyor.

-Yurt içinde işsizlik verisi açıklanacak.

-ABD'de TÜFE ve perakende satışlar verisi günün öne çıkan verileri arasında.



"Dolar bozdurmakla elimizdeki cephaneyi de düşmana bıraktık"