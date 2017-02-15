Deutsche Bank: Türk lirası dünyada en ucuz paralardan biri

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Duetsche Bank stratejistleri Gautam Kalani ve Christian Wietoska 14 Şubat tarihli notta, Türk lirası "temel değerleme göstergelerine göre dünyadaki en ucuz para birimlerinden biri" ifadesini kullandı.

Kalani ve Wietoska, "Türkiye için temel göstergeler endişe verici olsa da, olumsuzluğun büyük kısmının halihazırda fiyatlandığına inanıyoruz; geçtiğimiz 4 ayda Türk lirasında yaşanan büyük negatif şok (yüzde 25 değer kaybı) göz önüne alındığında, sermaye akımı/pozisyon alma dinamikleri ve Türk varlıklarının ucuzluğunun boyutu yakın vadede muhtemelen fiyat hareketine neden olacaktır" dedi.

Mahfi Eğilmez: Faizin de, kurun da birlikte arttığı dünyadaki tek ülkeyiz!