FBI el koyduğu bitcoinleri satıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, geçen sene FBI'ın el koyduğu 17,3 milyon dolar değerindeki 30 bin bitcoini satmak için 27 Haziran'da satış ihalesi düzenleyecek.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, FBI'ın elindeki bitcoinin ihaleye çıkarılanlarla sınırlı olmadığını FBI sözcüsü Kelly Langmesser söyledi.

ABD kanun uygulama otoritesi Marshals Service tarafından yapılan açıklamada, satışa çıkarılacak bitcoinlere ek olarak operasyon kapsamında 144.341,53 bitcoine daha el koyulduğunu açıkladı. FBI sözcüsü Kelly Langmesser, bu sanal paraların başka bir satış için hazırlandığını söyledi.

Marshals Service ilk ihalenin 27 Haziran'da 12 saatlik bir sürede yapılacağını belirtti. İhalede 27 bin bitcoinin 9 blok halinde 2 bin 657 bitcoinin ise tek bir blok halinde satılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin Marshals Service'ın internet sayfası üzerindeki formu doldurarak başvuru yapması gerekiyor. İhaleyi kazananlar 30 Haziran'da açıklanacak.

Bu kadar fazla bitcoinin satışı dijital para biriminin fiyatı üzerinde de baskı yaratabilir.

Bitcoin fiyat endeksi CoinDesk verilerine göre bitcoinin fiyatı Perşembe günü yüzde 7,15 düşüşle 583,04 dolara geriledi. Sanal para 11 Nisan'da gördüğü 344,24 dolar düşük seviyesinden bu yana iki aydır yükseliş trendi içerisinde idi. Bitcoin fiyatı Aralık ayında 1.165,89 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak Çin ve ABD'deki düzenleyici kurumlardan gelen hamleler ve Tokyo merkezli bitcoin takas şirketi Mt. Gox'ın iflası ardından sanal para bu yılın ilk çeyreğinde büyük değer kaybetmişti.

FBI, Ekim ayında Ross Ulbricht'ı Dread Pirate Roberts rumuzu ile Silk Road internet sitesinin sahibi ve yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklamıştı.

Suçlamaları reddeden Ulbricht, operasyon kapsamında ele geçirilen 29 bin civarında bitcoinin kendisine geri verilmesini talep etti. Avukatı Joshua Dratel Perşembe günü yaptığı açıklamada bu bitcoinlerin geri verilmesi için bastırmaya devam edeceğini ancak satışa itiraz etmediğini söyledi.

Dratel açıklamasında, "[Ele geçirilen bitcoinlerin] değerini artıracak ya da en azından koruyacak her şey gelecekte bizim yararımıza olacak." dedi.