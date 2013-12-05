Çin Bitcoin kullanımını yasakladı

Çin, yılbaşından bu yana yüzde 8000 değerlenen Bitcoin'in ticari kurumlar tarafından kullanılmasını yasakladı.

Çin Merkez Bankası, Bitcoin'in sanal bir emtia olduğunu, para birimi gibi yasal bir statüye sahip olmadığını söyledi. Bankadan yapılan açıklamada, finansal kurumların Bitcoin fiyatı veremeyeceği, alım-satım yapamayacağı ya da Bitcoin ile ilişkili ürünleri sigortalayamayacağı belirtildi.

Vatandaşlara serbest

Diğer yandan, banka, Çin halkının kendi risklerinin sorumluluğunu almaları koşuluyla, internet üzerinden Bitcoin ile işlem yapmakta özgür olduğunu duyurdu.

İlk yasak değil

Geçtiğimiz Temmuz'da Tayland yönetimi Bitcoin'i yasadışı ilan ederek ülkedeki kullanımını tamamen yasaklamıştı.

Amerika'da serbest

Amerikan Senatosu geçtiğimiz haftalarda bitcoini 'yasal bir hizmet' olarak tanımış, ardından bitcoin yükselişe geçmişti.