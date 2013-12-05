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Ekonomi

Çin Bitcoin kullanımını yasakladı

Çin digital para olarak bilinen ve değeri hızla artan Bitcoinin kullanımını yasakladı

05 Aralık 2013 20:20

Çin, yılbaşından bu yana yüzde 8000 değerlenen Bitcoin'in ticari kurumlar tarafından kullanılmasını yasakladı.
Çin Merkez Bankası, Bitcoin'in sanal bir emtia olduğunu, para birimi gibi yasal bir statüye sahip olmadığını söyledi. Bankadan yapılan açıklamada, finansal kurumların Bitcoin fiyatı veremeyeceği, alım-satım yapamayacağı ya da Bitcoin ile ilişkili ürünleri sigortalayamayacağı belirtildi.
 

Vatandaşlara serbest

 

Diğer yandan, banka, Çin halkının kendi risklerinin sorumluluğunu almaları koşuluyla, internet üzerinden Bitcoin ile işlem yapmakta özgür olduğunu duyurdu.

 

İlk yasak değil

 
Geçtiğimiz Temmuz'da Tayland yönetimi Bitcoin'i yasadışı ilan ederek ülkedeki kullanımını tamamen yasaklamıştı.
 

Amerika'da serbest

 
Amerikan Senatosu geçtiğimiz haftalarda bitcoini 'yasal bir hizmet' olarak tanımış, ardından bitcoin yükselişe geçmişti. 

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