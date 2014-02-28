Japon Bitcoin takas firması iflas etti

Japon Bitcoin takas firması Mt. Gox milyonlarca dolar değerinde sanal paranın kaybolduğunu açıkladı. Kaybın büyüklüğü nedeniyle şirket iflas bayrağını çekti.

Bitcoin'in en büyük alım satım işlem platformu Mt. Gox tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 850 bin Bitcoin'in kaybolduğunu ve bu kayıp nedeniyle ağır bir borç yükü altına girdiklerini açıklandı.

İflas koruma başvurusu yaptığı belirtilen şirketin CEO'su Mark Karpeles Japonya'da televizyon programına katıldı ve bu denli yüklü Bitcoin'in kaybolmasının nedenini sistemlerindeki zaafiyete bağlayıp özür diledi.

Kayıp bitcoin'ler nedeniyle borç yüküne giren şirketin borçlarının varlıklarının da üzerinde bir rakama ulaştığı belirtiliyor.