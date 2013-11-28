Sanal para Bitcoin 1000 dolar sınırını aştı

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihinde ilk kez 1000 dolar sınırını aştı. Kara para aklamada kullanıldığı gerekçesiyle birçok kesimin çekinceyle yaklaştığı sanal para Bitcoin, ABD Senato'sunda "meşru bir mali hizmet" olarak tanımlanmasının ardından hızla yükselişe geçti. Yaz başında 100 doların altında değer gören Bitcoin, son günlerde 1000 dolara yakın seyrediyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sanal paranın değeri, meşruluk tartışmasıyla şekilleniyor. Bu ay başlarında ABD Senato'sunda, Adalet Bakanlığı yetkilileri ve mali denetleme kurumu temsilcilerinin dinlendiği bir oturumda Bitcoin ''meşru bir mali hizmet'' olarak tanımlandı. Senato'daki bu komisyon toplantısından bu yana Bitcoin'in değeri artış trendine girdi.

Uyuşturucu ticareti

Bitcoin sıklıkla internet üzerinden gerçekleşen yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak anılıyor. Uyuşturucu madde satan internet sitesi Silk Road, geçen ay kapatılana dek, müşterileriyle ticaretini Bitcoin üzerinden yürütüyordu. Yetkililerin Silk Road'u kapatması ardından Bitcoin'in değerinin de piyasalarda hızla düşeceği tahmin ediliyordu. Fakat ABD'de mali denetçilerin Bitcoin'i en azından yakın gelecekte yasaklamayı düşünmediğinin ortaya çıkması ardından, sanal paraya olan güven yeniden hızla arttı.

Bitcoin'i destekleyen çevreler, küresel para transferleri için çok etkin bir yöntem olduğunu söylüyor. Bitcoin geliştiricisi Mike Hearn, ''Bu paranın değerinin beş yıl gibi kısa bir süre içinde sıfırdan 1000 dolara tırmanması şaşkınlık verici.'' diyor.

Kafalar karışık

ABD Senatosu,sanal para ile ilgili, adli ve mali yetkililerin görüşlerini dinledi; FBI ve Amerikan Hazinesi'nin konuyla ilgili değerlendirmelerini ele aldı. Komisyonun başkanı Senatör Thomas Carper, açılış konuşmasında, ''Dolaşıma giren sanal para birimleri, özellikle de Bitcoin, kimilerinin kafasında hayranlık, kimilerindeyse korku uyandırıyor. Bizim gibi geriye kalan kesimin ise kafasını iyice karıştırdı.'' dedi. Komisyona yazılı bir açıklama yollayan Federal Soruşturma Bürosu FBI, sanal para birimlerinin ''meşru bir mali hizmet'' sağladığını kabul ettiklerini, fakat ''kötü niyetli insanlar tarafından'' suistimal edilebildiğini söylüyor. Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileri, Bitcoin'in uyuşturucu ticareti, çocuk pornosu ve büyük çaplı yolsuzluk olayları gibi alanlarda giderek daha çok kullanıldığına tanık olunduğunu kaydediyor.

Bitcoin miktarı nasıl artıyor?

Bitcoin ağı, sanal para biriminin adedi 21 milyona ulaşıncaya dek para arzını artırmaya göre hazırlandı. Bugüne kadar ise 12 milyondan fazla Bitcoin dolaşıma girdi. Yeni Bitcoinlerin dolaşıma girebilmesi için sisteme kişilerin işlemcilerini kiralayarak 16 haneli bir şifreyi çözmesi gerekiyor. Şifreyi çözen kişi 25 adet Bitcoin kazanıyor. Piyasadaki bitcoinler arttıça da şifre başına kazanılan bitcoin miktarı azalıyor. Böylece sanal paranın piyasa miktarı ile talep dengelenmeye çalışılıyor ve devalüasyonun önüne geçiliyor.

Son beş senedir küresel mali kriz nedeniyle nakit kontrolüyle yükümlü kurumlar ve bankalara olan güven zedelenincedi. Bu güvensizlik ortamında ortaya çıkan dünyanın ilk elektronik para birimi Bitcoin de hızla ilgi görmeye başladı.

Türkiye ne diyor?

Ani yükseliş hızıyla Türkiye'de de dikkatleri çeken Bitcoin hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da bir açıklama yaptı. BDDK'nın açıklamasında "Herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak bilinen Bitcoin, mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla Kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmemekte, bu nedenle de söz konusu Kanun çerçevesinde gözetim ve denetimi mümkün görülmemektedir" denildi.