Bitcoin şirketinin CEO'su evinde ölü bulundu

Sanal para birimi Bitcoin şirketlerinden First Meta’nın CEO’su Autumn Radtke, Singapur’daki apartman dairesinde ölü bulundu.

Taraf’ta yer alan habere göre, Japon Bitcoin takas firması Mt. Gox’un 65 milyon dolar değerinde Bitcoin’i kaybettiğini bildirerek iflasını açıklaması, “Bitcoin Bankası” olarak bilinen Flexcoin’in de hacklenerek iflasa sürüklenmesinin ardından sanal para biriminde bir şok daha yaşandı. First Meta adlı Singapurlu Bitcoin firmasının CEO’su evinde ölü bulundu. First Meta platformunda herhangi bir saldırı ya da kayıp gözlenmese de Bitcoin’deki hırsızlık ve iflas haberlerinin yoğunlaştığı günlerde gelen bu ölüm akılları karıştırdı.