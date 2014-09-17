F.Bahçe'li Volkan için 3 yıl hapis istemi

Volkan Demirel'in 'Sokak köpeği' sözlerini eşi savundu

Zeynep Sever Demirel 'Kavgacı ve kutuplaşmış haliniz, bilmeden her şeye bodoslama atlayan tavırlarınız, çok güzel bir amaç olan hayvanseverliğinize de yansımış' dedi