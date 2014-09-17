F.Bahçe'li Volkan için 3 yıl hapis istemi

Hayvanseverlerin şikayeti üzerine savcılığa ifade vermeye çağrılan Fenerbahçeli Volkan Demirel'in 3 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.
Hayvanseverler, Galatasaray'ın 'Pitbull' lakaplı futbolcusu Melo için, "Belediye sokak köpeklerini zehirlesin" diyen Volkan Demirel'den şikayetçi oldu.
Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği, İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Hayvanseverler, Volkan Demirel'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Suç duyurusu sonrası, Cumhuriyet Savcılığı Volkan'ın ifadesinin alınması talebiyle Emniyet Müdürlüğü'ne talimat yazdı.
Volkan'ın ifadesine göre savcının dava açıp açmayacağı belli olacak.
Dilekçede Volkan'ın sadece sokak köpeklerine değil, hayvanları seven kitleye de hakaret ettiği belirtilerek, "Volkan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir, halkı aşağılamıştır" denildi.