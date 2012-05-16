F.Bahçeli taraftarların ateşe verdiği benzin istasyonu Asbaşkan Ekşioğlu'nun

Fenerbahçeli fanatiklerin ateşe verdiği 2 polis aracının park ettiği benzin istasyonunun Metris'te tutuklu bulunan F.Bahçe Asbaşkanı İlhan Ekşiolu'na ait olduğu anlaşıldı.

F.Bahçe-G.Saray maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Öfkeli F.Bahçeli taraftarlar bir benzin istasyonunun önünde 2 polis aracını devirip, meşalelerle yakmaya çalışmıştı. Bu olaylar sırasında atılan meşaleler yüzünden benzin istasyonunun tutuşması ve bir facia güçlükle önlenmişti.

Olaylarla ilgili soruşturma da polis, bir çok meşale de ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.