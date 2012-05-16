T24 LogoT24 Logo
Gündem

F.Bahçeli taraftarların ateşe verdiği benzin istasyonu Asbaşkan Ekşioğlu'nun

Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçeli taraftarların meşaleleri nedeniyle yanma tehlikesi geçiren akaryakıt istasyonu Fenerbahçeli yöneticiye ait olduğu ortaya çıktı

16 Mayıs 2012 11:30

 

Fenerbahçeli fanatiklerin ateşe verdiği 2 polis aracının park ettiği benzin istasyonunun Metris'te tutuklu bulunan F.Bahçe Asbaşkanı İlhan Ekşiolu'na ait olduğu anlaşıldı.
 
F.Bahçe-G.Saray maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Öfkeli F.Bahçeli taraftarlar bir benzin istasyonunun önünde 2 polis aracını devirip, meşalelerle yakmaya çalışmıştı. Bu olaylar sırasında atılan meşaleler yüzünden benzin istasyonunun tutuşması ve bir facia güçlükle önlenmişti.
 
Olaylarla ilgili soruşturma da polis, bir çok meşale de ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan 47 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

ETİKETLER

fenerbahçegalatasarayopetilhan ekşioğlusaracoğlufenerbahçe asbaşkanı

İlgili Galeri

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'ü savaş alanına çevirdi

İlgili Haberler

Fenerbahçe taraftarı sahaya indi!

Maçtan sonra şampiyonluk sevincini yaşayan sarı kırmızılı oyunculardan Melo, Semih ve Sabri formalarını çıkarıp sallayınca tribünler bir anda tepki gösterdi

Fenerbahçe kaç maç ceza alacak?

Maç sonunda çıkan olaylardan dolayı Fenerbahçe'nin 4 maç seyircisiz oynama cezası alabileceği düşünülüyor

İETT: Derbi sonrası 125 durağın camı kırıldı, 14 durak yok edildi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yaşanan olayların İETT'ye faturası ağır oldu

Derbi dünya basınında: Bunlar mı Avrupa Birliği'ne girecek!

"Türkiye mi Euro 2020'yi istiyor", "Bunlar mı Avrupa Birliği'ne girecek?" ve "Savaş gibi derbi" yorumları yapıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24