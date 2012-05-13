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Yaşam

İETT: Derbi sonrası 125 durağın camı kırıldı, 14 durak yok edildi!

Fenerbahçe-Galatasaray maçı yaşanan olayların İETT'ye faturası ağır oldu

13 Mayıs 2012 20:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre olaylarda çok sayıda İETT otobüsü ve durağı hasar gördü.

İlk tespitlere göre, çeşitli semtlerde 125 durağın camları kırıldı, 14 durağın tamamı tahrip edilirken toplam 139 İETT durağı hasar gördü.  
 
Metrobüs hattında hizmet veren 68 Metrobüs‘ün camları kırıldı, koltuk ve kaportalarında hasar meydana geldi.  Metrobüs hattı dışında çalışan 17 İETT otobüsü de büyük hasar gördü.
 
Hasar tespit çalışmaları devam ederken maddi zarar henüz tam olarak tespit edilemedi.

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