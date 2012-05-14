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Spor

Derbi dünya basınında: Bunlar mı Avrupa Birliği'ne girecek!

"Türkiye mi Euro 2020'yi istiyor", "Bunlar mı Avrupa Birliği'ne girecek?" ve "Savaş gibi derbi" yorumları yapıldı

14 Mayıs 2012 16:50

 

Süper Final’de Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan şampiyonluk maçının ardından Şükrü Saracoğlu’nda yaşananlar, dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.
 
Olaysız geçen derbileri gündemine taşımayan gazetelerin internet siteleri, statta polisle taraftarlar arasında yaşanan kavgayı manşetlerden verdi. İngiliz Daily Mail’in internet sitesi, “Umudumuz, Premier Lig’deki şampiyonluk mücadelesinin Türkiye’deki gibi son bulmaması” başlığını kullandı. Haberle ilgili yapılan yorumlarda, “Türkiye mi Euro 2020’yi istiyor!!!”, “Eğer bu yaşananlar İngiltere’de olsaydı, bizi Avrupa’dan atarlardı”, “UEFA bundan hiç hoşlanmayacak. Ağır bir ceza verilebilir” denildi.
 

'Utanç verici bir durum'

 
İspanya’da Marca, “Şampiyon Galatasaray oldu ama maçın bitiş düdüğüyle ortalık karıştı” derken AS, “18. şampiyonluk olaylı sona erdi” ifadesini kullandı. Olaylarla ilgili olarak, “Utanç verici”, “Bunlar mı Avrupa Birliği’ne girecek!” yorumları yapıldı. İsviçre’de Blick, “Savaş gibi derbi ve Ziegler’in gözyaşları” diye yazdı. Hollanda’dan De Telegraaf, “İstanbul’da savaş gibi rekabet” ifadesini kullandı. Almanya’dan Bild, “Şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadele, olaylı sona erdi. Holiganlarla, polis arasında yaşananlar, stadın dışında da devam etti” vurgusunu yaptı.
 

Biber gazı yiyen ünlüler

 
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bitiminde polisin sıktığı gazdan genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu maça giden herkes etkilenirken, iki ünlü ismin de bundan nasibini aldığı belirlendi. Bu iki ünlü isimden birincisi dünya kulübü Barcelona’nın Başkanı Sandro Rosell oldu. Final Four için takımıyla İstanbul’a gelen Rosell’in, Türkiye’nin iki büyük kulübü arasındaki derbiyi izlemek üzere Şükrü Saracoğlu’nda gittiği, maç sonunda polisin sıktığı biber gazına hedef olduğu belirlendi. Malezya Sultanı ve Malezya Başbakanı’nın başdanışmanı olan Azman Mokhtar’ın da Kalamış’ta biber gazına maruz kaldığı öğrenildi. Kalamış’ta bir restaurantta derbiyi izleyen Mokhtar’ın, olaylar sırasında sıkılan gazdan etkilenerek, masasını terkettiği kaydedildi. Fenerbahçe formasıyla maçı izleyen Azman Mokhtar, olayların yatışmasının ardından Kalamış’tan ayrıldı.

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