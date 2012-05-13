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Spor

Derbiden sonra Kadıköy'de olay: Polis aracını devirdiler

Kadıköy Kızıltoprak'ta bir araya gelerek olay çıkaran Fenerbahçeli taraftarlar, çevre güvenliğini sağlayan 2 polis aracını ters çevirerek ellerindeki meşalelerle yakmaya çalıştı

13 Mayıs 2012 04:08

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalarak şampiyon olmasının ardından taşkınlık yapan Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de 2 polis aracını ters çevirerek yakmaya çalıştı.

Şükrü Saracaoğlu Stadı'ndaki maçın ardından Yoğurtçu Parkı'nda toplanarak taşkınlık yapan bir grup taraftar, kendilerine su sıkan TOMA aracına taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri de gruptakileri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Dağılan taraftarların stat etrafındaki ara sokaklara kaçarak taşkınlıklarını sürdürmesi üzerine, polis ekipleri tekrar müdahale ederek taraftarları biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

Bu arada, atılan taşlardan bazı çevik kuvvet polisleri hafif şekilde yaralanırken, polisin kullandığı biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlara da stat etrafındaki sağlık görevlileri müdahale etti.

Çocuklarıyla birlikte maçı izlemeye gelen bazı taraftarlar, atılan gazdan çocuklarının etkilenmesi üzerine polise tepki gösterdi.

Stattaki bazı taraftarların demir korkulukları sökerek dışarı doğru atması üzerine polis ekipleri bu kişilere tazyikli su sıktı.

Kadıköy Kızıltoprak'ta bir araya gelerek olay çıkaran Fenerbahçeli taraftarlar, çevre güvenliğini sağlayan 2 polis aracını ters çevirerek ellerindeki meşalelerle yakmaya çalıştı.

Yakınlardaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevlilerin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle polis araçlarının yanması engellendi.

Okmeydanı metrobüs durağında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

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