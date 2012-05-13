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Spor

Dev derbi sonrası Kadıköy'de taraftar stadı yaktı

Kadıköy'de meydana gelen olaylarda polis, gaz bombası kullandı

13 Mayıs 2012 01:00

Maçın son düdüğü ile birlikte Şükrü Saracoğlu ve çevresinde olaylar çıktı. Taraftar stadı ateşe verdi. Polisle taraftarlar arasında çatışma var. Stadı boşaltmak isteyen taraftarlar, polisle çatışma halindeki Fenerbahçeliler arasında kaldı. Çok sayıda yaralı var.

Şükrü Saracoğlu'nda oynanan Süper Final'in son maçının 0-0 bitmesinin ardından Galatasaray Şampiyon oldu.

Maç boyunca gergin geçen oyunun son düdüğüyle birlikte olaylar doruğa çıktı.

İlk önce Galatasaraylı futbolcular sahanın ortasında polis tarafından korumaya alındı.

Tribünlerin tepkisinin ardından Galatasaraylı futbolcular soyunma odasına götürüldü.

Bu noktadan sonra seyirciler, sahaya girince polis biber gazıyla müdahale etti.

Bazı taraftarlar, soyunma odasına girmeye  çalışınca koridorlarda bile gaz bombası atıldı. Şu anda statta tam bir kaos yaşanıyor.

Ancak kontrolsüz atıldığı gözlenen gaz bombaları bir anda stadı dumana boğdu. Kaçan şampiyonluğun ardından stadı terketmek isteyen taraftarlar da tribünlerde mahsur kaldı. Gazdan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale edemedi.

Stat dışında ise polis ile taraftarlar arasında çatışma çıktı. Gaz ve suyla Fenerbahçeli taraftarlara müdahale ediliyor. Bu sırada stat çevresinde bulunan vatandaşlar ve olaylara karışmayan taraftarlar da zor anlar yaşıyor.

Özellikle çocuk ve kadınlar stat çevresinde bir yerlere sığınmaya çalışıyor. Birçok yaralı olduğu bildirildi. Olaylar nedeniyle yaralananlara sağlık ekipleri de müdahale edemiyor. Fenalaşanlar için taraftarlar polisten yardım istiyor.

Taraftarlar arasındaki olaylar sürüyor.

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