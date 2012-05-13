TFF'nin olaylı derbi açıklaması: Gereken yaptırım uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle gereken yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin, ''Futbolun ruhuyla bağdaşmayan, tarihi bir rekabete asla yakışmayan, taraflı-tarafsız herkesin yüreğini acıtan bu tabloyu kabullenmek, hoşgörü ile karşılamak, sebebi ne olursa olsun alışılagelmiş bir saha olayı gibi görmek asla mümkün değildir. TFF, bu aşamada çok yönlü bir değerlendirme yaparak gereken yaptırımları uygulayacaktır'' denildi.

Açıklamada, ''Yaşanan olayların sorumluluğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na yıkmaya kalkışmak, asıl nedenleri göz ardı etmeye kalkmak, kelimenin tam anlamıyla insafsızlıktır'' ifadeleri kullanıldı.