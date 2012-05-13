T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'nin olaylı derbi açıklaması: Gereken yaptırım uygulanacak

TFF: Yaşanan olayların sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu'na yıkmaya çalışanlar var

13 Mayıs 2012 19:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle gereken yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylara ilişkin, ''Futbolun ruhuyla bağdaşmayan, tarihi bir rekabete asla yakışmayan, taraflı-tarafsız herkesin yüreğini acıtan bu tabloyu kabullenmek, hoşgörü ile karşılamak, sebebi ne olursa olsun alışılagelmiş bir saha olayı gibi görmek asla mümkün değildir. TFF, bu aşamada çok yönlü bir değerlendirme yaparak gereken yaptırımları uygulayacaktır'' denildi.
 
Açıklamada, ''Yaşanan olayların sorumluluğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na yıkmaya kalkışmak, asıl nedenleri göz ardı etmeye kalkmak, kelimenin tam anlamıyla insafsızlıktır'' ifadeleri kullanıldı. 

ETİKETLER

tff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24