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Spor

Fenerbahçe kaç maç ceza alacak?

Maç sonunda çıkan olaylardan dolayı Fenerbahçe'nin 4 maç seyircisiz oynama cezası alabileceği düşünülüyor

13 Mayıs 2012 14:29

Fenerbahçe'nin şampiyonluğu sahasında kaybetmesinin ardından taraftarların sahaya girmesi, sarı lacivertli kulübü ağır bir fatura ile karşı karşıya bırakacak.

Taraftarın çıkardığı saha olayları ve stat dışında yaşananlar, Fenerbahçe’ye sportif cezayı da beraberinde getirecek.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen taraftardan doğrudan sorumlu bulunan sarı-lacivertli kulübün, asgari 4 maç seyircisiz oynama ya da saha kapama cezası alacağı ifade edildi.

Bunun dışında, olaylara karışan ve emniyet güçleri tarafından tespit edilen taraftar için de Sporda Şiddeti Önleme Yasası’na göre işlem yapılacağı belirtildi.

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