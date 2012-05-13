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Spor

Fenerbahçe taraftarı sahaya indi!

Maçtan sonra şampiyonluk sevincini yaşayan sarı kırmızılı oyunculardan Melo, Semih ve Sabri formalarını çıkarıp sallayınca tribünler bir anda tepki gösterdi

13 Mayıs 2012 00:35

Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar sahaya girdi. Taraftarlar, kırdıkları koltukları polise fırlattı.

Maçtan sonra şampiyonluk sevincini yaşayan sarı kırmızılı oyunculardan Melo, Semih ve Sabri formalarını çıkarıp sallayınca tribünler bir anda tepki gösterdi. Sahaya inen binlerce sarı lacivertli taraftar emniyet güçleri ile çatıştı. Polise koltukları fırlattı. Kaleci Volkan taraftarları önlemeye çalışırken, güvenlik güçleri biber gazı sıkarak olaylara müdahale etti. Sarı kırmızılı oyuncuları soyunma odasına gönderdi.


 

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