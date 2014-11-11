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Kültür-Sanat

Fazıl Say yeni albümünü Youtube'da anlatıyor

Fazıl Say: Bu albüm, piyano eserlerimin yer aldığı bir resital

11 Kasım 2014 16:17

Ünlü piyanist Fazıl Say yeni albümü ‘Say Plays Say’ için ilk söyleşiyi Youtube üzerinden yayımladı. Yekta Kopan ile kendi evinde gerçekleştirdiği söyleşide Say, "Bu albüm, piyano eserlerimin yer aldığı bir resital" diyor.

Radikal'de yer alan habere göre, söyleşiyi resmi Twitter hesabından “Bir kaç dost kendi kültür sanat medyamızı oluşturuyoruz. Bu röportaj bir başlangıç” diye duyuran Fazıl Say’ın bu kararının Türkiye medyasındaki tıkanıklığa bir tepki olduğu söyleniyor.

 

Birinci Dünya Savaşı için ağıt

 

Kendi evinde yapılan profesyonel çekimde Fazıl Say hem albümü hem de son çalışmalarını anlatıyor. Say, Japonya ve Çin’in Asya turnesi için uygun ülkeler olduğunu ve ünlü saksafoncu Nobuya Sugawa ile yaptığı çalışmalardan bahsediyor. Birçok ülkede prömiyerlerini gerçekleştirdiği şarkılarından oluşan albümde Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri için bir beste de yer alıyor. ‘1914’ isimli beste için Say, “Cepheye gidip geri dönemeyen bütün çocuklara bir ağıt niteliğinde” diyor.

Tarkovsky’nin “Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır” sözünün üstünde durarak “Yaşadığımız dünyadaki savaş, terör trajedilerinden veya yaşanılan olumsuzluklardan, ötekileştirmelerden, sansürlerden, insanoğlunun birbiriyle anlaşamamasından oluşan çelişkili tablo aslında sanatın ilerlemesini sağlayan bir unsurdur” diyerek bu olumsuzlukların onu beste yapmaya daha çok ittiğini söyledi. ‘Gezi Park 2’ isimli bestesinin albümde yer almadığını söyleyen Say, o bestenin ‘Gezi Park’ adında bir albümün içinde yer alacağını belirtti.

 

İlk şarkılar 2 yolda

 

‘İlk Şarkılar 2’ isimli yeni bir albüm üzerinde daha çalışan Say, İkinci Yeni akımından Cemal Süreya, Turgut Uyar gibi şairler için yeni bestelerinin de olacağını açıkladı. ‘İlk Şarkılar’ albümünde Piri Sultan Abdal’a, Muhiddin Abdal’a yer veren Fazıl Say, yeni albümü ‘İlk Şarkılar 2’de ise Kaygusuz Abdal’a yer vermek istediğini söyledi. Fazıl Say, ‘Say Plays Say’ albümünün konserleri ile 10-11 Kasım tarihlerinde Enka Sahnesinde izleyenlerle buluşacak.

 

Söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

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