Fazıl Say, Kültür Bakanlığı'nın sansürüne Twitter'dan tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) programından Fazıl Say’ın eserlerinin çıkarılmasını istediği iddia edildi. Say, Twitter hesabı üzerinden konuştu: “Gerekçe nedir? Kültür Bakanlığı cevaplamalı.”

Geçen hafta İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Geçtim Ama Tiyatrodan’ ve ‘Güneş Batarken Bile Büyük’ adlı eserlerinde geçen replikleri sansürlemek istemesi eleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, şimdi de dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın eserlerinin seslendirileceği iki konserin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni sezon programından çıkarttırdığı iddia edildi.

Devlet Orkestraları’nın yönetim kurulları, yıllık sezon programlarını hazırlayarak Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne gönderiyor. Programlar ‘bakan onayı’ ile resmen uygulanır hale geliyor. CSO’nun yeni sezon için bakanlığa gönderdiği programda Fazıl Say’ın ‘İstanbul Senfonisi’, ‘Hermiyas-Yunus Sırtındaki Çocuk’ ve piyano konçertosu ‘Su’ adlı eserleri de bulunuyordu.

sanattanyansımalar.com adlı online kültür sanat portalında yayımlanan habere göre kasım ayında şef Rengim Gökmen’in yöneteceği bir konserde, Fazıl Say’ın ‘İstanbul Senfonisi’ çalınacak, mayıs ayında da ATO Congresium’da verilecek konserde şef Naci Özgüç yönetiminde ‘Su’ başlıklı piyano konçertosuyla, ‘Hermiyas - Yunus Sırtındaki Çocuk’ eserleri seslendirilecekti.

Sözlü olarak iletildi

CSO’ya sözlü olarak, Fazıl Say’ın solist olarak yer alacağı ve eserlerinin çalınacağı programların değiştirilmesi, aksi takdirde yıllık programın Bakan Ömer Çelik tarafından onaylanmayacağı bildirildi. Tam açılış konseri öncesi yapılan bu bildirim üzerine, CSO programda istenen değişikliği yaptı ve bakan onayı çıktı. Açılış konseri de böylece resmi prosedür içinde gerçekleşebildi. Besteci Say da eserinin başından geçenleri sosyal medya hesabından duyurdu. Fazıl Say, Twitter üzerinden, bakanlığın üç eserini CSO’nun yıllık programından çıkarttığını belirterek şöyle konuştu: “Adamların ‘Su’ ile, ‘Yunus’ ile, ‘İstanbul’ ile dertleri varsa biz ne yapalım? Ne diyelim ki? Eserlerimin CSO yıllık orkestra programından çıkarılmasına gerekçe nedir? Sebep nedir? Öğrenmek isteriz. Kültür Bakanlığı cevaplamalı.” Kültür Bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken Fazıl Say’ın menajeri Ceylan Karaca haberin doğru olduğunu, CSO tarafından bilginin kendilerine sözlü olarak iletildiğini söyledi.