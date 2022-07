Fazıl Say: Işıklarda uyusun babacığım, dürüst insan, devrimci Ahmet Say...

Piyanist Fazıl Say, Türkiye'nin değerli aydınlarından olan babası müzikolog Ahmet Say'ın cenaze töreninin ardından verdiği duygusal mesajlarda, "Bugün babamı sonsuzluğa uğurladık. Sabahki törende, “Babam Ahmet Say” adındaki bestemi ilk kez çaldım. Işıklarda uyusun babacığım. İyi insan. Dürüst insan Ahmet Say. Devrimci Ahmet Say." ifadelerini kullandı.

Say, sosyal medyadan uzun süredir gördüğü tedavinin ardından yaşamını yitiren babası Ahmet Say için şu dizeleri paylaştı:

"Bugün babamı sonsuzluğa uğurladık. Sabahki Törende,

“Babam Ahmet Say” adındaki bestemi ilk kez çaldım.

Işıklarda uyusun babacığım.

İyi insan. Dürüst insan Ahmet Say.

Devrimci Ahmet Say.

Babamın mezarı, Ankara Karşıyaka mezarlığında , devrimci dostlarına yakın, şairlere yakın, Madımak katliamında yitirdiklerimizin yanında..

Törene katılan herkese teşekkür ederim.

Büyük bir ilgi vardı.



Bir detay;

Sevgili dostum Canan Kaftancıoğlu da geldi, ve tatsız hapis cezası haberini, dönüş yolunda sonrasında aldı. Üzgünüz. Yanındayız.



Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezindeki törende ayrıca belgesel gösterimi ve şair Ahmet Telli’nin konuşması oldu.



Ben de konuşmamda “SAY VAKFI”nı kuracağımızı, ve ailemizin ürettiklerine sahip çıkacağımızı anlattım.



Kocatepe Camiinde kılınan Cenaze namazına babamın çok sayıda dostu, seveni, devrimci yoldaşları ve siyasiler de vardı. (CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara BB Mansur Yavaş, HDP eş başkanı Mithat Sancar, Çankaya belediyesi başkanı Alper Taşdelen gibi. )

Ayrıca tüm çiçekler ve çelenkler içinde bizim yanımızda olan, dayanışma gösterenherkese, hepsine teşekkür ederim. #fazılsay

Yarın törenden eklemeler yapacağım…"

